Riapre a gennaio la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina

MARRADI – Anche il sindaco di Marradi Tommaso Triberti ha partecipato all’incontro che si è svolto stamani (16 dicembre) tra il neo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani che insistono sulla linea Faentina.

Come riporta una nota della Regione, la tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperta al traffico ferroviario nel mese di gennaio, con netto anticipo rispetto alle previsioni. Dal 17 gennaio ci saranno due giorni di corse prova e da lunedì 19 gennaio riprenderà il servizio commerciale anche su questa tratta, ripristinando il collegamento diretto fra la Toscana e la Romagna.

“Esprimiamo soddisfazione – ha detto il sindaco Triberti – per la riapertura della tratta Marradi-Crespino rispetto a quanto preventivato, che consente non solo il ripristino della tratta Borgo-Marradi ma anche dell’intera linea Faenza-Firenze, che rappresenta una linfa vitale per i nostri territori. Apprezziamo inoltre la disponibiltà del nuovo assessore regionale Boni per il tavolo permanente con le amministrazioni locali con l’apertura ai comitati pendolari. L’auspicio è che sia una vera ripartenza. L’impegno da parte nostra, da parte di tutti è rivolto alle criticità e ai disservizi evidenziati affinché si riesca insieme a superarli definitivamente”.