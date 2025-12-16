10.6 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Riapre a gennaio la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina

Soddisfatto il sindaco Tommaso Triberti dopo il vertice Regione - Rfi. Ci sarà anche un tavolo permanente per la situazione dei pendolari

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
La ferrovia Faentina (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MARRADI – Anche il sindaco di Marradi Tommaso Triberti ha partecipato all’incontro che si è svolto stamani (16 dicembre) tra il neo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani che insistono sulla linea Faentina.

Come riporta una nota della Regione, la tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperta al traffico ferroviario nel mese di gennaio, con netto anticipo rispetto alle previsioni. Dal 17 gennaio ci saranno due giorni di corse prova e da lunedì 19 gennaio riprenderà il servizio commerciale anche su questa tratta, ripristinando il collegamento diretto fra la Toscana e la Romagna.

“Esprimiamo soddisfazione – ha detto il sindaco Triberti – per la riapertura della tratta Marradi-Crespino rispetto a quanto preventivato, che consente non solo il ripristino della tratta Borgo-Marradi ma anche dell’intera linea Faenza-Firenze, che rappresenta una linfa vitale per i nostri territori. Apprezziamo inoltre la disponibiltà del nuovo assessore regionale Boni per il tavolo permanente con le amministrazioni locali con l’apertura ai comitati pendolari. L’auspicio è che sia una vera ripartenza. L’impegno da parte nostra, da parte di tutti è rivolto alle criticità e ai disservizi evidenziati affinché si riesca insieme a superarli definitivamente”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.6 ° C
11.6 °
10.2 °
93 %
1.3kmh
100 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
14 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1293)sport (64)Eurofocus (38)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati