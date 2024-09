Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Salvini a Firenze: raccolta firme solidarietà processo Open Arms

Matteo Salvini sarà presente al gazebo di Firenze di domenica 22 settembre per la raccolta firme in sua difesa, dopo la richiesta di condanna a sei anni di carcere al processo Open Arms.

Intanto, chiedendo alla Corte di riconoscere anche la responsabilità civile, oltre a quella penale, per Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel processo Open Arms e per il quale il pm ha sollecitato sei anni di carcere, gli avvocati di parte civile hanno richiesto una somma complessiva di oltre 1 milione di euro come risarcimento danni nei confronti dei propri assistiti, sia singoli naufraghi sia associazioni e organizzazioni non governative”.

Il vicepremier, allora ministro Interno, via social: “In questi giorni in tanti state mandando messaggi di sostegno e vicinanza in privato sui social.

Vi ringrazio di cuore. Ricevere da parte di persone di tutte le età parole di solidarietà non ha prezzo.

La vostra forza e il vostro affetto mi danno ancora più forza e coraggio per lottare e andare avanti: non si molla. La Lega c’è e va avanti portando a casa battaglie storiche per la sicurezza degli italiani. legaonline.it/iostoconsalvini/ Vi aspettiamo nei prossimi due weekend in una delle 600 piazze d’Italia per firmare e ribadire che la difesa dei confini non è reato (potete firmare anche online su) e poi ci vediamo domenica 6 ottobre a Pontida: non rimarrete delusi”.

Anche la Lega Toscana scende nelle piazze per sostenere Matteo Salvini.

“Abbiamo organizzato decine di gazebo in tutte le città toscane, dando così la possibilità ai cittadini di manifestare concretamente la loro vicinanza al vicepresidente del consiglio e nostro segretario federale, reo di aver fatto in modo egregio il suo dovere come ministro Interno e che adesso rischia addirittura una condanna assurda e senza precedenti”, afferma Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana.

“Si potrà anche sostenere quelle stesse idee e quegli stessi valori per cui Salvini si è battuto con coraggio e per cui oggi rischia una condanna sottoscrivendo un modulo da sostenitore. I gazebo saranno organizzati in quasi tutti i comuni, sabato 21 e domenica 22 settembre. Al gazebo di Firenze in piazza Beccaria di domenica 22 settembre, intorno alle ore 16, sarà presente ilinistro Matteo Salvini in persona, in modo che i cittadini possano venire a stringergli la mano e ringraziarlo per la battaglia che sta portando avanti in nome della difesa dei confini”.