Un american breakfast per commentare le elezioni Usa all’università di Firenze

FIRENZE – L’associazione Alumni Cesare Alfieri, in collaborazione con la Scuola di scienze politiche, il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università di Firenze e la Tuscan American Association, lancia un’iniziativa innovativa per analizzare in tempo reale i risultati delle elezioni presidenziali americane.

Il 6 novembre, all’alba dell’arrivo dei risultati definitivi delle elezion ci sarà l’American Election Breakfast alla libreria Campus al Polo di Novoli. Durante la mattinata, docenti, professionisti ed esperti di politica internazionale offriranno approfondimenti e analisi dettagliate sui risultati elettorali. L’evento prevede inoltre collegamenti in diretta dagli Stati Uniti, per fornire aggiornamenti in tempo reale e prospettive sugli esiti delle elezioni.

Questa iniziativa unica sarà accompagnata da una colazione all’americana offerta ai partecipanti registrati. L’evento ha già registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse crescente della comunità accademica e cittadina verso queste elezioni tanto incerte, le cui implicazioni potrebbero influire sugli equilibri politici globali. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze e vede il sostegno dell’associazione Filippo Mazzei e di The Italian Mind: A One Off.

Lapo Cecconi, presidente dell’associazione Alumni Cesare Alfieri e ideatore del format, ha dichiarato: “L’evento è sold out da giorni, segno dell’interesse profondo da parte degli studenti e della comunità per queste elezioni cruciali. Dopo il successo delle notti bianche elettorali, l’associazione Alumni, insieme alla Scuola di scienze politiche, propone un format diverso ma altrettanto coinvolgente e interattivo, volto a combinare politica, innovazione e apprendimento”.

Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di scienze politiche di Firenze aggiunge: “Continua l’impegno di scienze politiche per un contributo attivo nel campo della politica, dopo le due Notti bianche per le politiche del 2022 e le europee del 2023, questa volta il fuso orario ha fatto optare per il primo mattino, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: coinvolgere tanto la nostra comunità (docenti, studenti ed ex studenti grazie al crescente attivismo dell’Associazione Alumni) quanto i fiorentini in un dialogo continuo che sappia riflettere sulla contemporaneità”

“Le elezioni presidenziali americane – dice Alessandro Chiaramonte, direttore del dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università di Firenze – sono da sempre un appuntamento politico di cruciale importanza, non soltanto per i destini degli Stati Uniti ma anche per la politica internazionale e quindi per quello che accade da questa parte dell’Atlantico. Non sorprende che l’attenzione per il risultato sia molto alta anche in Italia. A questo proposito, il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università di Firenze ha piacere a contribuire con la partecipazione di alcuni suoi membri all’iniziativa organizzata dall’associazione Alumni Cesare Alfieri”.

Maurizio Mancianti e Andrea Davis – presidenti della Tuscan American Association – sottolineano: “Ci saranno collegamenti, compresi da Washington e New York, che ci consentirà per via del fuso orario di seguire gli exit poll e avere i primi dati in diretta di un’elezione che si presenta molto combattuta ma di importanza vitale. Per gli americani in Toscana che non hanno ancora votato, alcuni stati permettano di registrarsi e votare lo stesso giorno. Si può controllare il sito votefromabroad.org che fornisce informazioni su come registrarsi e votare dall’estero per ogni Stato”.