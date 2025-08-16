Visita all’ospedale di Torregalli per il governatore Giani a Ferragosto: “Sanità pubblica pilastro della nostra società”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – In occasione della festività di Ferragosto, il presidente Eugenio Giani ha fatto visita al personale dell’ospedale San Giovanni di Dio-Torregalli per portare un saluto e un ringraziamento a medici, infermieri, operatori e a tutto lo staff impegnato nel garantire i servizi essenziali anche durante i giorni festivi. Con il presidente Eugenio Giani la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“La Toscana ha sempre avuto un sistema sanitario pubblico di eccellenza, fondato sul valore universale del diritto alla salute e sull’impegno instancabile di migliaia di professionisti – ha dichiarato il presidente al termine della visita – In un giorno di festa come Ferragosto, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a chi, con professionalità e dedizione, assicura la continuità delle cure. Queste donne e questi uomini rappresentano il cuore pulsante della nostra sanità, e il loro lavoro silenzioso ma fondamentale merita non solo riconoscenza, ma anche un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire loro condizioni adeguate e risorse sufficienti”.

Giani ha poi aggiunto: “La sanità pubblica è un pilastro della nostra società, un bene irrinunciabile che dobbiamo difendere e potenziare. In un momento in cui i sistemi sanitari sono sotto pressione in tutto il mondo, la Toscana continuerà a investire nella formazione, nell’innovazione e nel benessere del personale, perché senza di loro non ci sarebbe cura, non ci sarebbe assistenza, non ci sarebbe futuro per il nostro servizio sanitario”.