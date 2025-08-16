20.8 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Visita all’ospedale di Torregalli per il governatore Giani a Ferragosto: “Sanità pubblica pilastro della nostra società”

Incontro con i sanitari con la sindaca di Firenze Funaro: "Toscana continuerà a investire in formazione, innovazione e benessere del personale"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Visita all'ospedale di Torregalli per il governatore Giani a Ferragosto:
Visita all'ospedale di Torregalli per il governatore Giani a Ferragosto: "Sanità pubblica pilastro della nostra società" (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – In occasione della festività di Ferragosto, il presidente Eugenio Giani ha fatto visita al personale dell’ospedale San Giovanni di Dio-Torregalli per portare un saluto e un ringraziamento a medici, infermieri, operatori e a tutto lo staff impegnato nel garantire i servizi essenziali anche durante i giorni festivi. Con il presidente Eugenio Giani la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“La Toscana ha sempre avuto un sistema sanitario pubblico di eccellenza, fondato sul valore universale del diritto alla salute e sull’impegno instancabile di migliaia di professionisti – ha dichiarato il presidente al termine della visita – In un giorno di festa come Ferragosto, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a chi, con professionalità e dedizione, assicura la continuità delle cure. Queste donne e questi uomini rappresentano il cuore pulsante della nostra sanità, e il loro lavoro silenzioso ma fondamentale merita non solo riconoscenza, ma anche un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire loro condizioni adeguate e risorse sufficienti”.

Giani ha poi aggiunto: “La sanità pubblica è un pilastro della nostra società, un bene irrinunciabile che dobbiamo difendere e potenziare. In un momento in cui i sistemi sanitari sono sotto pressione in tutto il mondo, la Toscana continuerà a investire nella formazione, nell’innovazione e nel benessere del personale, perché senza di loro non ci sarebbe cura, non ci sarebbe assistenza, non ci sarebbe futuro per il nostro servizio sanitario”.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.8 ° C
22.8 °
20.8 °
60 %
1kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
36 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)incendio (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati