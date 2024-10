L’ex Vero Volley Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Savino Del Bene Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Savino del Bene, scelto il sostituto di Stéphane Antiga, esonerato nella mattinata del 15 ottobre nonostante le due vittorie di fila.

È Marco Gaspari, tecnico di grande esperienza classe 1982.

Commentando il cambio di allenatore, il direttore sportivo Francesco Paoletti ha spiegato che non vi è stato un evento specifico a determinare la decisione, “ma piuttosto una differenza di vedute sullo sviluppo della squadra emersa nelle ultime settimane e non conciliabile”.

L’intervento tempestivo permette a Gaspari di avere due settimane di preparazione prima di un periodo di partite.

Gaspari ha espresso entusiasmo per l’incarico: “C’è emozione perché la Savino Del Bene Volley è una squadra che negli anni ha fatto bene e vuole far sempre meglio. Lo scorso anno ha disputato una stagione favolosa con una finale giocata alla grande, ed essere qui per me è un onore. Subentrare non è mai facile, perché significa sostituire un collega, ma non potevo dire di no alla Savino Del Bene Volley e farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.”

Marco Gaspari inizia la carriera da allenatore nella squadra locale Conero, passando poi alla Sacrata di Civitanova Marche (Serie A2) come vice, quindi alla Sirio Perugia (Serie A1), con cui vince la Champions League. Dal 2008 al 2010 collabora con Dragan Nešić al Giannino Pieralisi Jesi, con cui vince la Challenge Cup, lavorando anche con la nazionale bulgara e partecipando ai mondiali 2010 nello staff della nazionale tedesca guidata da Giovanni Guidetti.

Nel 2011 diventa capo allenatore della Spes Conegliano, ma l’incarico si interrompe per problemi economici del club. Allena la neonata Imoco Volley, raggiungendo la finale scudetto e vincendo il Premio Luigi Razzoli come miglior allenatore di serie A1.

Successivamente allena il River, portando la squadra in finale di Coppa Italia e campionato.

Dopo un’esperienza in serie B1 con la Libertas Trieste, ritorna al River nel 2016, venendo però esonerato l’anno seguente. Dal 2018 al 2020 guida Casalmaggiore, prima di passare al Vero Volley, dove resta per quattro stagioni.