Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a Firenze

FIRENZE – Una tragedia improvvisa ha sconvolto una gita scolastica nel cuore di Firenze, trasformando quello che doveva essere un momento di gioia in un dramma inspiegabile.

Uno studente di soli 17 anni, originario di Adrano, in provincia di Catania, è morto nel pomeriggio di ieri (11 aprile) mentre visitava la città insieme ai compagni di classe. Il giovane avrebbe accusato un malore fulminante mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico: secondo le prime testimonianze, avrebbe perso i sensi accasciandosi al suolo senza mai più riprendere conoscenza.

I soccorsi, scattati immediatamente, non sono purtroppo serviti a salvargli la vita. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulle cause del decesso e ha disposto il sequestro della salma. Sarà l’autopsia, fissata per martedì prossimo, a stabilire se la morte sia stata causata da una patologia congenita mai diagnosticata o da un evento acuto che non ha lasciato scampo al diciassettenne.

La notizia ha raggiunto rapidamente la Sicilia, gettando nello sconforto l’intera comunità di Adrano. Il sindaco Fabio Mancuso ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un toccante messaggio affidato ai social: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza; un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.

Anche la scuola frequentata dal ragazzo è in lutto, mentre i docenti e i compagni presenti a Firenze sono assistiti da un team di psicologi per affrontare il trauma di una perdita così violenta e prematura.