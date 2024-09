Robin Gosens in extremis salva la Fiorentina dalla sconfitta con il Monza

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Monza 2-2FIORENTINA (3-4-2-1)

: Terracciano; Comuzzo (79′ Quarta), Biraghi, Ranieri; Dodò, Mandragora (58′ Bove), Cataldi (69′ Adli), Gosens; Colpani (69′ Ikoné), Beltran (58′ Kouamé); Kean. A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Sottil, Richardson, Kayode, Kouadio, Parisi. Allenatore: Palladino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (79′ Caldirola); Pereira (78′ D’Ambrosio), Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (69′ Vignato), Caprari (64′ Gagliardini); Djuric (63′ Petagna). A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Bianco. Allenatore: Nesta

ARBITRO: Colombo di Como

MARCATORI: 18′ Djuric, 32′ Maldini, 45′ Kean, 96′ Gosens

NOTE: Ammoniti Mandragora, Dodo, Izzo, Petagna, Gagliardini, Pessina

FIRENZE – Fiorentina abbonata alla sofferenza e ai pareggi. Anche contro il Monza nell’amarcord del’allenatore Raffaele Palladino i viola soffrono, vanno sotto di due gol, poi riacciuffano la partita in extremis.

Inizio da dimenticare con Djuric che porta avanti i suoi alla prima vera azione da gol su cross di Pereira. La Fiorentina non reagisce e il figlio d’arte Daniel Maldini fa 2-0 e poi coglie un clamoroso palo. La frazione sembra destinata a chiudersi così ma Kean raccoglie in area una spizzata di Ranieri e riapre le danze.

Nella ripresa Palladino prova a mescolare le carte. Esordiscono Bove (Gosens messo in campo dall’inizio) e Adli. Entra anche Ikonè che è il più pericoloso al 90′: Turati dice no a lui e a Kean sulla ribattuta. All’ultimo minuto di recupero calcio d’angolo e Gosens realizza il 2-2. Tre punti in tre partite in serie A, due pareggi in Conference. Ancora non ci siamo, ma la sosta nazionali può aiutare.