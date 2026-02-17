Trovato morto 26enne in un appartamento del centro storico di Firenze: indaga la polizia

FIRENZE – Giallo nel cuore di Firenze, dove il silenzio della tarda serata di ieri è stato squarciato dalle sirene dei soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili.

Un ragazzo di soli 26 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento nel centro storico. Una scoperta macabra che ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma per il giovane ogni manovra di rianimazione è stata vana: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La macchina investigativa si è messa in moto in pochi istanti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno transennato l’area per consentire l’accesso agli esperti della Scientifica, che hanno lavorato a lungo all’interno dell’abitazione per i rilievi tecnici. Ogni dettaglio, dalla posizione del corpo a eventuali tracce presenti nelle stanze, è stato catalogato con la massima cura per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del 26enne.

Al momento, le cause della morte restano avvolte nel mistero. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal malore improvviso a cause esterne, la natura del decesso dovrà essere definita dagli accertamenti medico-legali che la procura si appresta a disporre.

Resta da capire se il giovane vivesse da solo o se nell’appartamento fossero presenti altre persone al momento del dramma, elementi fondamentali per chiarire se possa esserci stata una tragica fatalità o se dietro questa morte si celi un’altra verità.