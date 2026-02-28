15.7 C
Truffa due anziani fingendosi un carabiniere: arrestato dalla polizia

Fermato per un controllo un 48enne aveva addosso numerosi monili in oro e diverso denaro contante, circa 2600 euro

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia Squadra Mobile
(Foto Polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Nel pomeriggio di mercoledì (25 febbraio) la polizia ha proceduto al controllo del 48enne, notato aggirarsi con fare sospetto, rinvenendo nella sua disponibilità il bottino di una truffa appena consumata.

Gli operatori della Squadra Mobile fiorentina, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio predisposti in zona per la segnalazione di ripetuti tentativi di truffa, hanno notato l’uomo davanti ad un’abitazione di via Villani impegnato ad effettuare una videochiamata per poi allontanarsi con fare sospetto e frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico.

Viste le circostanze, gli operatori ne hanno seguito i movimenti. Fermato per un controllo, i poliziotti hanno notato un evidente rigonfiamento nella tasca del giubbotto. Il 48enne, a quel punto vistosi sorpreso, ha consegnato un sacchetto contenente numerosi monili in oro e diverso denaro contante, circa 2600 euro. Approfonditi i controlli, hanno inoltre rinvenuto all’interno delle tasche, due cellulari, poi posti sotto sequestro.
 
Effettuati gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto raggiungendo l’abitazione ove era stato visto l’uomo. Bussato ad uno dei campanelli presenti, hanno rintracciato le vittime della truffa appena consumata, una coppia di anziani, 84enne lui, 80enne lei, i quali solo a seguito delle parole degli investigatori fiorentini si sono avveduti dell’inganno.  

La donna ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere, il quale la informava dell’avvenuta rapina con la targa della macchina del marito in una gioielleria, e, successivamente, di essere stata raggiunta in casa dal 48enne poi identificato, che si faceva consegnare tutto l’oro e i soldi che aveva in casa prima di allontanarsi.

La refurtiva è stata riconsegnata agli anziani malcapitati mentre l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato condotto alla casa circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare. 

© Riproduzione riservata

