Coppa del mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci, Taddeucci d’oro nella 10 km

GOLFO ARANCI – Pronti via, la Toscana del nuoto domina la scena nella quarta tappa della World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2025 con un doppio podio tutto “made in Tuscany” con Ginevra Taddeucci e Dario Verani, e una pattuglia di sette atleti toscani sui trentadue al via.

Nel pomeriggio la fiorentina Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) illumina la Costa Smeralda con una gara tutta d’attacco e uno sprint lunghissimo: vince la 10 chilometri in 1h58’56”5 e si prende la Coppa del Mondo, consolidando il primato stagionale. Per la ventottenne allenata da Giovanni Pistelli — già argento iridato della specialità — è la chiusura perfetta di una stagione da incorniciare, impreziosita dal primo titolo europeo, da quattro argenti mondiali e dalla sua prima generale di Coppa.

In mattinata, sulla stessa distanza maschile, Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics) inaugura la giornata con un bronzo di sostanza: un risultato di cuore e grinta per il trentenne livornese, simbolo dello spirito della spedizione regionale.

La forza del movimento toscano è nei numeri: sette atleti nati o cresciuti sportivamente in Toscana sui 32 complessivi. Quattro tesserati per società del comitato guidato da Roberto Bresci — Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics), Matteo Diodato (Livorno Aquatics), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Mahila Spennato (Rari Nantes Florentia) — e tre toscani in forza ad altri comitati: la stessa Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Linda Caponi (Centro Sportivo Carabinieri) e il livornese Gabriele Detti (Esercito/In Sport).

Una giornata che certifica, con il trionfo di Taddeucci e il bronzo di Verani, la solidità e la profondità del nuoto toscano nelle acque libere.