Fiorentina, si chiude il rapporto con l’allenatore della Primavera Daniele Galloppa

FIRENZE – Le strade della Fiorentina e dell’allenatore Daniele Galloppa si separano. La società calcistica ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il tecnico, formulando gli auguri per il proseguimento della sua carriera professionale in altre sedi.

Il percorso dell’ex calciatore all’interno del settore giovanile gigliato era iniziato nel 2020. A partire dal 2023, Galloppa ha assunto la guida della squadra Primavera, inaugurando un triennio di risultati rilevanti per la categoria. Nella sua prima stagione ha conquistato la Coppa Italia, per poi raggiungere la finale del campionato nell’annata successiva. Il culmine dell’esperienza sulla panchina viola è arrivato il 28 maggio 2026, con la vittoria dello scudetto al termine di un torneo condotto costantemente nei vertici della classifica: un traguardo che mancava alla società da 43 anni.

Nella nota di congedo, il club ha sottolineato come le competenze tecniche dell’allenatore siano state accompagnate da spiccate doti umane e di dialogo. Questi aspetti sono stati ritenuti fondamentali dalla dirigenza per favorire lo sviluppo tecnico dei giovani giocatori, facilitando il passaggio di molti elementi del vivaio al calcio professionistico.

Il presidente Giuseppe B. Commisso e la madre Catherine hanno espresso un ringraziamento formale al tecnico uscente. La proprietà ne ha evidenziato lo spessore umano e professionale, ricordando il valore simbolico e sportivo del tricolore Primavera festeggiato all’interno delle strutture del Rocco B. Commisso Viola Park.