Al campione paralimpico Francis Ceccarelli consegnate le ‘Ali del Pegaso’

FIRENZE – Il consiglio regionale premia Francis Ceccarelli, giovane protagonista alle recenti olimpiadi di Milano Cortina che lo hanno visto impegnato nel gigante e nello slalom speciale, con le Ali del Pegaso, riconoscimento che l’assemblea legislativa toscana conferisce ai giovani under 35 che si distinguono in ambito culturale, sociale o sportivo, portando in alto il nome della Regione.

Il premio è stato consegnato dai vicepresidenti dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, il quale aveva proposto il riconoscimento all’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il premio va al giovane atleta per aver incarnato i valori universali dello sport, della resilienza e dell’orgoglio del territorio toscano nel mondo, fungendo da straordinario esempio positivo per tutti i giovani. Presenti alla cerimonia Fabio Fanfani, console onorario delle Filippine; Pablo Alvarez, presidente della Confederazione Comunità Filippine in Toscana; Enrico Catellacci, istruttore alpino; Manuela Bagatti e Clarissa Tonarelli curatrici del Museo dello Sci di Abetone e Cutigliano.

“Le ali del Pegaso è un riconoscimento importante per i nostri giovani, Francis Ceccarelli arrivato da bambino dalle Filippine ha vissuto ed è cresciuto all’Abetone, dove ha raggiunto risultati importanti come la partecipazioni alle ultime olimpiadi di Cortina – ha ricordato Antonio Mazzeo vicepresidente del Consiglio regionale – con i colori della sua nazione di origine, dimostrando ancora una volta che la Toscana è una terra che accoglie e include anche le diversità”.

“Credo che le istituzioni abbiano il dovere di valorizzare i tanti giovani che si distinguono nelle iniziative sociali, culturali e sportive – ha detto il vicepresidente Diego Petrucci – e ritengo che i risultati sportivi di Ceccarelli siano un orgoglio per tutta la Toscana e per il suo comune. Continua una tradizione che ha visto il comune di Abetone portare nelle varie manifestazioni sportive decine di campioni come Zeno Colò, Vittorio Chierroni, Celina Seghi” .

“È un bellissimo riconoscimento che mi assegna la Regione – ha detto lo sciatore Francis Ceccarelli. – Mi sento ancora filippino, ma sono molto vicino alla Toscana, una terra che amo e mi ha accolto. Il mio prossimo obiettivo è la partecipazione ai mondiali in programma a Crans Montana”.

“Siamo orgogliosi del percorso che ha fatto Ceccarelli con una famiglia splendida alle spalle che lo ha sempre sostenuto nel suo percorso sportivo e di vita”, ha aggiunto il sindaco dell’Abetone Gabriele Bacci.

Ha portato il saluto dell’ambasciatore delle Filippine, il console onorario Fabio Fanfani, che si è detto orgoglioso del percorso sportivo di Francis Ceccarelli.

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