Alla Savino Del Bene la maratona di Bergamo: consolidato il secondo posto

Volley Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-20, 19-25, 35-37, 23-25) VOLLEY BERGAMO: Piani 16, Adriano, Carraro, Bolzonetti n.e., Strubbe 7, Mistretta, Armini (L1), Farina n.e., Evans 1, Manfredini 13, Mlejnkova 12, Spampati (L2) n.e., Cese Montalvo 27. All.: Parisi C. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins 7, Kotikova n.e., Mancini, Ognjenovic 2, Bajema 7, Graziani 6, Nwakalor 6, Carol 6, Antropova 25, Mingardi 6, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Boris – Zanussi

BERGAMO – Se il Bisonte piange la Savino Del Bene ride anche a Bergamo e consolida il secondo posto in classifica.

Una vittoria conquistata con le unghie e con i denti quella del PalaFacchetti di Treviglio, con la Savino Del Bene Volley che supera 3-1 il Volley Bergamo al termine di una sfida lunghissima e combattuta. Per superare le orobiche, la formazione scandiccese ha dovuto faticare, imponendosi al termine di una maratona di due ore e venti minuti di gioco, nella quale coach Gaspari ha fatto ricorso a tutte le risorse a disposizione nel suo roster, fatta eccezione per Kotikova e per la neo arrivata Ung Enriquez.

L’avvio della sfida è stato in salita per la Savino Del Bene Volley che, partita con Antropova in panchina, si è inchinata per 25-20 al termine del primo set. Herbots e compagne hanno pareggiato la sfida nella seconda frazione, aggiudicandosela per 19-25, poi le scandiccesi si sono portate in vantaggio conquistando l’infinito terzo set, terminato 35-37 dopo una rovente sfida ai vantaggi, con Bergamo a sprecare otto set point e con la Savino Del Bene Volley a fare sua la frazione alla quinta occasione utile. La squadra di Gaspari ha poi chiuso il match in proprio favore, recuperando lo svantaggio di inizio frazione ed imponendosi nel finale di quarto set per per 23-25.

La Savino Del Bene Volley si è così aggiudicata una nuova vittoria, risultando dominante a muro (3-18), ma meno efficace di Bergamo al servizio (7-6). Equilibrati invece i dati della ricezione e dell’attacco.

MVP dell’incontro un’ottima Britt Herbots, autrice di difese spettacolari e di 15 punti preziosi per il successo finale. Determinanti per la vittoria però anche i 25 punti segnati da una Antropova che, entrata in corso d’opera, è stata comunque capace di concludere la sfida come miglior realizzatrice della Savino Del Bene Volley.

Sedicesimo successo in campionato per la formazione toscana, che si porta a quota 48 punti in classifica ed avrà ora una settimana per preparare il prossimo confronto di campionato contro Vallefoglia, con la partita valida per il 21esimo turno di serie A1 in programma a Palazzo Wanny per domenica 2 febbraio.

“Portiamo a casa un’altra vittoria di generosità – dice coach Gaspari – di imprecisioni, di sacrificio e di squadra, contro una Bergamo che a mio avviso meritava anche qualcosina di più e che sta dimostrando di dare del filo da torcere a tutti dall’inizio della stagione, soprattutto in questo palazzetto. Oggi bisogna fargli i complimenti, perché un pubblico caldo e corretto, ha fornito un bello spettacolo. Io oggi sono molto contento di quello che abbiamo fatto, perché arrivavamo alla partita con dei problemi fisici non indifferenti e chiaramente con la solita difficoltà di cambiare un pochino la quadratura della squadra. Oggi praticamente sono servite tutte le atlete per raggiungere un obiettivo molto importante. Perché credo che la continuità che stiamo dando in termini di risultati sia molto positiva. Stiamo lavorando sull’approccio ai set e bisogna che cambi il metodo di lavoro perché è sempre uguale. La cosa incredibile della nostra squadra è che ormai sappiamo che finché le avversarie non arrivano a 25, difficilmente lasciamo andare il set. Di solito non faccio nomi, però mi sento di fare i complimenti a Manuela Ribechi, perché per quello che è stata l’inerzia della gara mi è serviva in campo ed è stata brava e concreta, non era semplice nel punto a punto rimanere lucidi. Lei lo ha fatto, così come le altre: Ruddins, Bajema, Herbots, il cambio a muro con Graziani, l’alternanza con Nwakalor e la stessa Kate, che oggi era un pochino in difficoltà a livello fisico. Ci portiamo a casa una vittoria molto importante, adesso dovremo recuperare un po’ di energia perché ci aspetta un’altra gara importante per quello che è l’obiettivo di questa fase. Abbiamo chiuso il cassetto Champions League, adesso si apre il cassetto campionato e poi si aprirà quello della Coppa Italia, ma prima c’è Vallefoglia fra una settimana.”