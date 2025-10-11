Bisonte Firenze a caccia di riscatto: c’è la trasferta a Vallefoglia

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze, il riscatto passa dalla prima trasferta stagionale.

Domani (12 ottobre) alle 17 è atteso al PalaMegabox di Pesaro dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, per la seconda giornata della Ssrie A1 Tigotà. Un altro duro ostacolo di fronte alle bisontine, che però si presenteranno nelle Marche con tanta voglia di rivincita: il primo match contro Chieri ha mostrato solo in parte il valore della squadra, capace di esprimersi ai propri livelli quasi esclusivamente nel terzo set, ma a inizio campionato gli alti e bassi sono quasi fisiologici per un gruppo profondamente rinnovato e ancora alla ricerca dei meccanismi perfetti. Contro Vallefoglia, team decisamente rinforzato in vista della sua prima campagna europea in Challenge Cup, servirà sicuramente una maggiore continuità all’interno della partita, con coach Chiavegatti che avrà tutto il gruppo a disposizione.



Le ex della sfida sono tre: a Vallefoglia ci sono Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Božana Butigan, che ha militato ne Il Bisonte nella scorsa annata, mentre a Firenze c’è Alessandra Colzi, protagonista con la Megabox nel 2020/21, in A2, stagione culminata con la promozione in A1. I precedenti fra le due squadre sono otto, con cinque vittorie delle bisontine (di cui le ultime due consecutive) e tre di Vallefoglia (di cui solo una in casa su quattro confronti, 3-1 il 3 dicembre 2023).



“Domani dovremo prima di tutto trasferire in campo la nostra grande voglia di rivincita – dice coach Federico Chiavegatti – dopo il ko della prima giornata: sarà fondamentale cercare di mettere in pratica fin dal primo punto quello che già abbiamo fatto nel terzo set contro Chieri, mostrando per tutta la durata del match la nostra vera identità. Dovremo aggredire fin dal servizio Vallefoglia, che è una squadra con degli ottimi terminali d’attacco e che l’anno scorso ha fatto un bel campionato, arrivando ai play off e qualificandosi per la Challenge Cup: loro lavorano bene a muro-difesa, quindi per noi sarà importante la scelta dei colpi e la variazione delle situazioni. Io so di cosa siamo capaci e non vedo l’ora che le ragazze riescano a dimostrarlo in campo”.



La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con Valentina Bartolucci (classe 2003) in palleggio, l’albanese Erblira Bici (1995) come opposto, Sonia Candi (1993) e la croata Božana Butigan (2000) al centro, Gaia Giovannini (2001) e Loveth Omoruyi (1997) in posto quattro, e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.