Campionato e Champions League: aperta la campagna abbonamenti della Savino Del Bene

SCANDICCI – Anche la Savino Del Bene Scandicci presenta ai suoi tifosi la campagna abbonamenti.

Lo slogan scelto è PlayAsOne che rappresenta il credo della nuova e avvincente annata sportiva in casa scandiccese.

Quest’anno la squadra affronterà il suo undicesimo campionato di serie A1 consecutivo e tornerà a confrontarsi con le stelle della Cev Champions League.

Dopo la fase di prelazione per i vecchi abbonati fino all’inizio del campionato, fissato per il 5 ottobre, è possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti.

L’abbonamento All Inclusive offre accesso alle 13 partite casalinghe della regular season di serie A1, ingresso alle 3 partite casalinghe del girone di Cev Champions League, eventuali ulteriori gare di Coppa Italia, playoff scudetto e Cev Champions League oltre a tanti sconti esclusivi per gli abbonati.

Per i nuclei familiari con più di tre persone, è previsto uno sconto speciale: acquistando due abbonamenti, dal terzo in poi si applicherà uno sconto del 50 per cento. Inoltre alla famiglia verrà regalata una maglia gara della stagione 2023-2024.

Per maggiori informazioni info@savinodelbenevolley.it.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati, al palasport di Scandicci, allo stand della Savino Del Bene durante la Fiera di Scandicci.