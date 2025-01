Contro Catania tre punti d’oro in chiave salvezza per la Rari Nantes Florentia

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Nuoto Catania 16-10 (4-3 2-0 5-2 5-5)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 4, C. Di Fulvio 3, T. De Mey, N. Hofmeijer 1, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti 2, G. Bini 2, C. Mancini 1, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. Luca Minetti

NUOTO CATANIA: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 1, L. Vukicevic 3, F. Gulisano, F. Foti, G. Torrisi 2, L. Orlando 2, S. Catania, E. Russo 1, F. Trimarchi, R. Riolo 1, A. Akmalov. All. Giuseppe Dato

ARBITRI: Severo e Petronilli

NOTE: Superiorità numeriche: Florentia 4/7 + 2 rigori realizzati da Sordini nel primo e quarto tempo, Nuoto Catania 2/7 + 4 rigori tutti realizzati (2 da G. Torrisi e 2 da Vukicevic). Usciti per limite di falli Riolo (Nuoto Catania) nel terzo e Catania (Nuoto Catania) nel quarto tempo. Espulso Cardoni (Florentia) nel quarto tempo per aver lanciato la palla verso l’arbitro. Nel quarto tempo cambio di portiere nella Florentia: Bianchi per Cicali. Spettatori 150 circa

FIRENZE – Nel penultimo turno di andata della regular season maschile la Florentia liquida la pratica Nuoto Catania e mette in cassaforte tre punti d’oro in chiave salvezza.

Una vittoria preziosa per morale e classifica per il sette di Minetti che chiude in crescendo un match cominciato bene e finito meglio, alla fine di una prestazione sicura e convincente che ha messo in evidenza l’organizzazione tattica e la grinta dei padroni di casa

Per la Florentia che aggancia Il Telimar Palermo a 14 punti, un ritorno al successo dopo lo stop di Roma alla vigilia della sosta, che oltre a sottolineare il potenziale offensivo mette al sicuro i ragazzi di Minetti dalla zona calda della classifica in vista della insidiosa trasferta di sabato prossimo a Trieste.

A completare il quadro positivo della giornata, il primo poker stagionale per Marco Stocco e il debutto assoluto in serie A1 per il serbo Uros Tprvosky e per il giovanissimo Giulio Bianchi, classe 2008, vicecampione del mondo a Malta 2004, lo scorso giugno, con la nazionale italiana under 16 di Mistrangelo.