Esordio ok in amichevole per la Fiorentina femminile: battuto il Parma

Parma – Fiorentina 0-2PARMA

: Fierro, Masu, Rabot, Rizza, Michele, Requirez, Ambrosi, Ferin, Ferrario, Ploner, Benedetti. A disposizione: Pondini, Sassi, Asta, Mounecif, Toniolo, Catelli, Meneghini, Gueguen, Gregis, Cini. All.Salvatore Colantuono

ACF FIORENTINA: Baldi, Faerge, Georgieva, Filangeri, Toniolo, Snerle, Severini, Bonfantini, Pastrenge, Catena (C), Janogy. A disposizione: Breitner, Bettineschi, Bredgaard, Lundin, Erzen, Zaghini, Bedini, Longo, Di Benedetto, Mailia, Zuluri. All.Sebastian De La Fuente

RETI: 8’ Janogy, 61’ Toniolo

PARMA – È ufficialmente la stagione della Fiorentina Femminile con la prima uscita vittoriosa in un test a Noceto. La Viola Femminile passa 2-0 contro il Parma e porta a casa buone sensazioni da questo impegno esterno.

Il test match, il primo del mese di agosto, è arrivato dopo due settimane di ritiro di cui solo una a ranghi completi. La Fiorentina ha cambiato, provato e modificato in corsa e ha portato a casa la vittoria. La rete che apre il match porta la firma di Janogy che in spaccata infila l’assist di Bonfantini, pescata a sua volta dal filtrante di Severini. Nonostante il ritmo alto la prima parte di gara è abbastanza chiusa, con poche occasioni. Nella ripresa molti i cambi da entrambe le parti, con l’inserimento di Bredgaard, Breitner, Erzen, Lundin, Longo e Bettineschi per la Viola. La partita si apre e la prima occasione è per le padrone di casa che centrano un palo con Pondini. La Fiorentina risponde allora con Toniolo, il suo tiro-cross trova la parabola perfetta per battere Fierro e portare il risultato sul 2-0.

Sul finale più spunti delle ducali e altri cambi, con Zaghini, Mailia, Bedini e Di Benedetto che calcano il terreno di gioco. Il triplice fischio accoglie la prima vittoria stagionale della Fiorentina che torna al Viola Park per proseguire il ritiro.

“Tenendo conto che con il gruppo al completo abbiamo iniziato il 25 luglio, è stato davvero poco il tempo disponibile per prepararci a questa prima uscita – ha commentato Mister Sebastian De La Fuente dopo la partita – L’obiettivo di oggi non era trovare subito sinergie ma mettere alcuni concetti in testa e dare minuti a tutte le ragazze. La filosofia di questa Fiorentina è la stessa dell’anno scorso, le nuove si stanno inserendo con le calciatrici già presenti per essere una squadra protagonista in questa stagione. Dopo due mesi senza partite c’era tanta voglia di scendere in campo, per questo la partenza di tutte è stata bruciante. Sappiamo che le condizioni non sono le migliori per fare valutazioni, ma oggi c’era tanto entusiasmo e motivazione. Ho visto la fame di vittoria che volevo vedere, anche l’anno scorso abbiamo giocato e vinto con il Parma ma l’atteggiamento non era quello che desideravo. Questa volta sì, c’è voglia di far bene e di migliorarsi. Ottimo inizio”.

Sabato prossimo nuovo test match per le Viola: allo stadio Gabbiotti di Narni sarà la Ternana l’avversario nella seconda amichevole del mese.