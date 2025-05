Fiorentina, al Franchi arriva il Betis: i viola credono nella terza finale di fila

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È arrivato alla vigilia della gara di ritorno di semifinale di Conference League con il Betis Siviglia il rinnovo del contratto per l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

La società ha infatti esercitato l’opzione, a favore del club, per l’estensione del contratto del mister fino al 30 giugno 2027.

“È stata una sorpresa anche per me – ha detto il tecnico – Il rinnovo mi è stato comunicato dal presidente Roco Commisso. È per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio il presidente e tutta la società. Per noi sarà uno stimolo in più. eproveremo a portare la Fiorentina in finale”.

Poi parla della partita: “Dobbiamo e possiamo fare meglio dell’andata. Nei primi novanta minuti abbiamo fatto degli errori. La squadra però adesso è carica, ed insieme ai nostri tifosi domani affronteremo con tutto il cuore il Betis. Sarà importante partire forte, per dare un’impronta alla partita, così come avere anche maturità, senza avere troppa fretta e curando tutti dettagli. Loro sono molto forti, hanno giocatori di grande qualità. Servirà attenzione massima, a prescindere da chi giocherà”.

Non ci saranno ancora Dodò e Cataldi

, con il primo che però si sta allenando con il gruppo da qualche giorno.

In chiusura una battuta sul campionato e la corsa per l’Europa: ”È ancora tutto aperto”.

Mandragora, bello di notte, cannoniere di Conference, è carico per il match

: “Ci giocheremo la partita davanti alla nostra gente. Lo stadio pieno per noi è motivo di grande orgoglio. Molto passerà dal nostro atteggiamento, cercheremo di tornare ancora una volta in finale. Sarà un match da gestire, ricco di duelli in tutte le zone del campo. All’andata abbiamo sbagliato qualcosa a livello offensivo. Ora però dipenderà tutto da noi”.

Per Mandragora è stata una grande stagione: “Il mister – commenta Mandragora – mi ha lasciato grande libertà. Quando senti la fiducia riesci ad esprimerti meglio”. E sul rinnovo: “Abbiamo iniziato un percorso insieme, sarà una piacere continuare insieme a lui”.

Ultima battuta sulla fascia di capitano indossata a Roma: ”È stata una grande soddisfazione ed un motivo di grande orgoglio”.