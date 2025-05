Fiorentina, giochi ancora aperti in Conference: Parisi tiene in corsa i viola

Betis – Fiorentina 2-1 BETIS (4-2-3-1)

: Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals (78′ Altimira); Antony, Isco, Ezzalzouli (62′ Lo Celso); Bakambu. A disp.: Adrian, Gonzalez, Bellerin, Garcia, Mendy, Rodriguez J., Rodriguez R., Sabaly. All. Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi (68′ Folorunsho), Fagioli (68′ Richardson), Cataldi (29′ Adli), Mandragora, Gosens; Gudmundsson (85′ Zaniolo), Beltran (46′ Kean). A disp.: Martinelli, Terracciano, Caprini, COlpani, Moreno. All. Palladino.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)

RETI: 6′ Ezzalzouli, 64′ Antony, 73′ Ranieri

NOTE: Ammoniti Bakambu, Parisi, Perraud, Folorunsho, Adli, Mandragora

SIVIGLIA – La Fiorentina resta in corsa per la finale di Conference League nonostante il ko al Villamarin di Siviglia contro gli spagnoli del Betis.

Gara complicate per i viola che dopo sei minuti sono già sotto per il gol di Ezzalzouli dopo la carambola sulla traversa su assist di Bakambu. Primo tempo con conclusioni solo dei padroni di casa, salvo un tiro di Mandragora, che fallisce una ghiotta occasione nel finale di tempo. Di Isco e Bartra gli errori che non puniscono anzitempo i viola.

Nella ripresa torna in campo Kean per la Fiorentina e qualcosa di meglio si riesce a vedere. Ma al 64′ è Antony, alla fine di un doppio tentativo, a fare il 2-0 che fa vedere nero nell’orizzonte della Fiorentina.

Nel momento migliore dei locali, dopo un errore sottoporta di Fornals, con De Gea che chiude la saracinesca, Ranieri accorcia grazie ad un assist di Gosens. La Fiorentina va vicina al pari proprio con il tedesco ex Inter su colpo di testa, prima di un finale in trincea. Bartra sbaglia ancora poi Folorunsho rischia grosso su Lo Celso in area ma per l’arbitro Oliver non c’è rigore.