FIRENZE – Fiorentina in tribunale: ricorso per stop lavori stadio.

Fiorentina in tribunale, la società viola presieduta da Rocco Commisso ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza al Tribunale di Firenze per chiedere la sospensione dei lavori allo stadio Franchi.

Durante la presentazione ufficiale del neo tecnico Raffaele Palladino, la società col dg Ferrari aveva anche annunciato l’invio di una comunicazione ufficiale al Comune di Firenze per non iniziare i lavori al Franchi. “E’ troppo complesso iniziare i lavori senza un’adeguata copertura finanziaria. Oggi la nostra assicurazione sul Franchi è solo di un anno. Faremo il possibile per limitare al massimo per quelli che potrebbero essere solo futuri danni”.

Ora arriva il ricorso cautelare d’urgenza per lo stop dei lavori.

Nei giorni scorsi Ferrari, nel corso del suo intervento alla settima Commissione Cultura e Istruzione del Senato, ha parlato di un danno economico tra i 9 e i 13 milioni annui preventivato per la prossima stagione quando, per via dei lavori, la capienza del Franchi passerà da 34.000 a 22.000.

E in un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina illustra con una mappa quali settori vengono esclusi dalla vendita di abbonamenti e ticket: “in base alla convenzione firmata con il Comune di Firenze per la stagione calcistica 2024/25, queste sono, al momento, le informazioni a disposizione del Club e le porzioni dei settori (le aree non colorate sulla mappa) che verranno escluse dalla possibilità di vendita”.

“Inoltre al momento non abbiamo certezza di dove giocheremo nel 2025/26 e abbiamo potuto fare solo un anno di convenzione perché lo stesso Comune ci ha detto che non c’è visibilità sul termine dei lavori”.