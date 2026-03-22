Pari in rimonta al Franchi: Ndour risponde a Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1

FIRENZE – Il confronto tra Fiorentina e Inter si chiude con un pareggio per 1-1, epilogo di una gara che ha visto la formazione toscana dare prova di notevole tenuta mentale. Sotto di una rete dopo pochissimi secondi, i padroni di casa sono riusciti a riorganizzarsi con pazienza e lucidità, imbastendo una costante progressione offensiva che è culminata nel meritato pareggio a un quarto d’ora dal termine della sfida.

L’avvio di partita si rivela immediatamente in salita per i gigliati. Nel corso del primissimo giro di lancette, l’Inter sblocca il risultato grazie a Francesco Pio Esposito, abile a finalizzare di testa un preciso traversone calibrato da Nicolò Barella. L’attaccante nerazzurro sfiora il raddoppio pochi minuti più tardi, ma la retroguardia viola riesce a opporsi con efficacia. Superata la fase di disorientamento iniziale, la Fiorentina alza progressivamente il proprio baricentro per scardinare il blocco difensivo ospite. Al 16′, Moise Kean impegna severamente il portiere avversario con una conclusione dalla distanza, preludio a una serie di iniziative sul finire di frazione targate Marco Brescianini e Fabiano Parisi. I tentativi toscani non riescono tuttavia ad alterare lo 0-1 con cui si rientra negli spogliatoi.

Nella ripresa, la compagine viola intensifica ulteriormente la pressione, aumentando il volume di gioco e costringendo l’Inter a un atteggiamento marcatamente conservativo. Di fronte a una difesa centrale avversaria densa e compatta, la precisa scelta tattica della Fiorentina consiste nell’affidarsi sistematicamente alle conclusioni da fuori area con giocatori come Fagioli, Dodô, Kean e Cher Ndour, nel tentativo di far uscire i difensori dalle proprie posizioni e creare preziosi varchi interni. L’incontro attraversa una fase frammentata e nervosa intorno all’ora di gioco, segnata dalle ammonizioni di Brescianini, Ndour, Barella e Kean, ma la persistenza offensiva locale, animata anche dai movimenti di Albert Gudmundsson, viene infine premiata al 77′. Proprio una conclusione ravvicinata dell’islandese, respinta dall’estremo difensore nerazzurro, favorisce il tempestivo inserimento di Ndour, che da distanza molto ravvicinata insacca l’1-1 con il destro.

Ristabilita la parità, i minuti finali offrono continui ribaltamenti di fronte, complici le numerose sostituzioni operate dalle due panchine per cercare l’allungo decisivo. L’Inter, che per tutto l’incontro ha cercato la verticalizzazione e l’uso delle fasce per servire i propri saltatori (come evidenziato dai tentativi aerei di Akanji e Bisseck), si rende pericolosa con le conclusioni ravvicinate di Denzel Dumfries e del subentrato Davide Frattesi. La Fiorentina risponde colpo su colpo con un tentativo di Jack Harrison, ma il risultato rimane invariato fino al fischio finale. Il pareggio certifica l’efficacia dell’approccio iniziale dell’Inter, progressivamente arginato dall’ottima organizzazione strutturale e dalla reattività fisica di una Fiorentina capace di riprendere in mano le redini del gioco.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli (90′ Fabbian), Brescianini; Gudmundsson (90′ Comuzzo), Kean (85’ Piccoli), Parisi (69’ Harrison). All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (46’ Acerbi); Dumfries (86’ Luis Henrique), Barella (82’ Sucic), Calahnoglu (69’ Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (69’ Bonny), Pio Esposito. All. Chivu.

RETI: 1’ Esposito (I), 77’ Ndour (F).

NOTE: Ammoniti: Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Brescianini (F), Ndour (F), Barella (I), Kean (F).