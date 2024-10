Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Milan, Palladino: “Serve la partita perfetta. Siamo pronti”

Fiorentina-Milan allo stadio Franchi di Firenze domenica 6 ottobre alle ore 20.45.

Partita valida per la settima giornata di campionato di serie A diretta da Luca Pairetto di Nichelino. Assistenti Rossi e Ceccon quarto ufficiale Rapuano. Sozza al Var, Abisso Avar.

Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dalla vittoria 2-0 con The New Saints in Conference League.

Milan di Paulo Fonseca reduce dal ko 1-0 in Champions League con Bayer Leverkusen

Fiorentina a quota 7 punti in classifica, una vittoria in campionato, quella con la Lazio.

Milan a quota 11 punti in classifica.

Fiorentina in campo dopo l’incontro al Viola Park del presidente Commisso con la sindaca Sara Funaro per la questione stadio.

Fonseca: Sarà una partita difficile per la qualità dei loro giocatori e per il loro modo di giocare uomo contro uomo. Fiorentina è una squadra aggressiva e se non facciamo le cose bene abbiamo più difficoltà però sarà una partita difficile”

Palladino: “La squadra sta bene, dopo le vittorie c’è sempre entusiasmo. Abbiamo ripreso gli allenamenti venerdì con grande entusiasmo. Ho visto una bella partecipazione in allenamento, siamo pronti alla partita con il Milan. Posso contare su tutta la rosa, ho visto anche calciatori adattati in altre posizioni, sono contento di questa settimana. Ora abbiamo questa grande sfida e siamo pronti e carichi“.

Sul Milan: “Dobbiamo fare di più rispetto a quello che abbiamo fatto a Empoli e in Conference League. Sappiamo che ci sono aspetti da migliorare. Oltre a quello bisogna fare una partita perfetta, affrontiamo una grande squadra con grandi calciatori, grandi individualità. Hanno battuto l’Inter, se la sono giocati a viso aperto con il Bayer Leverkusen che è una delle squadre più forti d’Europa. Proveremo a mettere in difficoltà il Milan. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione”.

Questione stadio

La sindaca Funaro ha presentato al presidente Commisso una prima ipotesi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi, ipotizzando che la Fiorentina continui a giocare tutte le partite casalinghe nell’impianto di viale Manfredo Fanti durante le varie fasi dei lavori, fino alla conclusione. Questa ipotesi comporterebbe una fine dei lavori nella primavera del 2029 con una capienza di posti a crescere nelle varie fasi dei lavori. Inoltre, secondo il cronoprogramma presentato, in occasione del centenario della società, che cadrà il 29 agosto 2026, il Franchi sarà utilizzabile e avrà una capienza pari a 34.478 posti lordi.

Già dalla prossima settimana si riuniranno i tavoli operativi, nei quali i tecnici del Comune e della Fiorentina valuteranno i vari aspetti del cronoprogramma.