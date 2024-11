Fiorentina-Pafos, Raffaele Palladino: “Obiettivo grande prestazione”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Pafos, Palladino: “Obiettivo grande prestazione”

Fiorentina-Pafos giovedì 28 novembre alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la quarta giornata di Uefa Conference League diretta dal norvegese Espen Eskas

Fiorentina di Raffaele Palladino ai vertici della serie A, reduce dalla settima vittoria consecutiva in campionato. E reduce dal ko con Nicosia in Conference League.

E dopo Nicosia, un’altra squadra cipriota a sfidare la squadra viola: Pafos guidata da Carcedo.

Raffaele Palladino: “L’obiettivo è fare una grande prestazione, abbiamo perso l’ultima trasferta di coppa con un’altra squadra di Cipro, l’Apoel, non vogliamo perdere altri punti per strada. So bene che tutti attendono la sfida di domenica con l’Inter, adesso però dobbiamo concentrarci sulla Conference, ci teniamo molto, vogliamo qualificarci agli ottavi evitando gli spareggi di febbraio”.

Poi Palladino: ‘Ci serve ritrovare il successo in coppa, quindi dovremo scendere in campo con la massima attenzione e lo spirito giusto. Sono convinto che sarà così. Vero che stiamo vivendo un momento bellissima però ho una squadra che sa scindere le due competizioni. Affronteremo una squadra che ha dei valori e può metterci in difficoltà. Per questo occorrerà giocare con concentrazione e impegno. Poi da venerdì penseremo soltanto alla notte magica con l’Inter, vogliamo arrivarci bene. Schiererò la migliore formazione possibile”.

L’incontro di calcio, comunica la Prefettura di Firenze, è stato oggetto di esame nel corso della riunione di coordinamento delle Forze di polizia, “all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 18 del 27 novembre 2024 fino alle ore 7 del 29 novembre 2024″ il divieto della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita in strade e piazze del centro storico.

Cconsumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita nelle seguenti aree: Piazza Indipendenza, Via Nazionale e zone ubicate in prossimità dello Stadio “ A. Franchi ” nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.