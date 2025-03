Fiorentina-Panathinaikos, Palladino: “Partita della svolta. Conta solo passare il turno”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Panathinaikos giovedì alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per il ritorno ottavi di finale Uefa Conference League.

Squadra arbitrale tutta scozzese diretta da John Beaton, assistenti Daniel McFarlane e David McGeachie. Quarto ufficiale Donald Robertson. Al Var Andrew Dallas e Steven McLean.

Andata ad Atene vinta 3-2 dai greci di Rui Vitoria

Palladino: “Per noi sarà una partita importantissima, lo sarà per tutto l’ambiente. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo bisogno dei tifosi e loro, come sempre, saranno i primi ad aiutarci”.

Poi: “Lo vedrete dalla formazione chi dei nostri portieri giocherà titolare. Personalmente sono molto felice di avere finalmente a disposizione la rosa al completo. Conterà solo passare il turno”.

“Commetto errori tutti i giorni, così come è normale che sia. Sto cercando di fare del mio meglio per cercare di dare il massimo per la Fiorentina. Con il Panathinaikos può essere la partita della svolta, andremo alla ricerca di questo. Il nostro obiettivo è portare la Fiorentina più in alto possibile. Al campionato però ci penseremo da venerdì. La partita di Conference League è troppo importante per noi”

Quindi Palladino: “Il futuro mio non è importante. E’ importante il presente ed il futuro della Fiorentina. Quindi massima concentrazione su quello che dovremo fare contro il Pana”.