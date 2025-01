Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Torino, Palladino: “Commisso mi ha voluto ribadire la sua fiducia”

Fiorentina-Torino domenica 19 gennaio alle ore 12.30 allo stadio di Firenze.

Partita valida per la 21esima giornata di serie A diretta da Livio Marinelli, della sezione AIA di Tivoli. Assistenti Vecchi e Raspollini, quarto ufficiale Crezzini. Al Var Marini assistito da Longo.

Fiorentina di Raffaele Palladino a quota 32 punti in classifica reduce da un solo punto nelle ultime cinque partite, quello conquistato a Torino con la Juventus.

Torino di Paolo Vanoli a quota 22 punti reduce da tre pareggi.

Palladino: “Lunedì ho avuto una piacevole chiacchierata con il presidente Commisso, che mi ha voluto ribadire la sua fiducia. Questo mi dà grande serenità nel lavorare ogni giorno, e sono sicuro che insieme ritroveremo i risultati”.

Sulle dichiarazioni del ds Daniele Pradè, che dopo il ko col Monza ha tuonato: “Siamo arrabbiati, dobbiamo tornare quelli che eravamo prima, abbiamo perso la nostra umiltà e la nostra identità”. Palladino: “Il direttore voleva scuotere l’ambiente con le sue parole del dopo gara. Io con Daniele ho un grande rapporto. Quello che il direttore esprime, lo fa sempre in maniera costruttiva”.

Poi il tecnico viola: “Alla ripresa degli allenamenti, ci siamo riuniti per guardare insieme la partita contro il Monza e i tanti errori che sono stati fatti. C’è stato un bel confronto, uno dei più importanti che ho visto in carriera. Dobbiamo giocare di più da squadra, essere meno lunghi e fare le due fasi tutte insieme”.

Quindi Palladino: “Ricevere le critiche fa bene. Scrivere le cose false invece non porta buona energia. Non dobbiamo essere negativi, è importante essere positivi. Mi sono reso conto che a Firenze una piccola parte qualche volta gode a scrivere qualcosa di negativo e questo non porta positività alla squadra”.