Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina-Venezia al Franchi, Nico Gonzalez verso la Juve.

Fiorentina-Venezia al Franchi di Firenze domenica 25 agosto alle ore 18.30.

Nico Gonzalez verso la Juventus. Manca ancora l’ufficialità, ma per il passaggio del giocatore argentino dalla Fiorentina alla Juve sarebbe pronto un accordo per l’acquisto del cartellino sulla base di una cifra attorno ai 38 milioni.

Intanto per la Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo il debutto in serie A col pari a Parma, per la seconda giornata di campionato arriva al Franchi un’altra neopromossa, il Venezia guidato da Eusebio Di Francesco.

Venezia all’esordio in serie A sconfitta 3-1 dalla Lazio.

Fiorentina reduce dal pari casalingo 3-3 in Conference League con gli ungheresi del Puskas Akademia.

Fiorentina-Venezia partita diretta da Simone Sozza di Seregno. Assistenti Valerio Colarossi (Roma 2) e Alex Cavallina (Parma). Quarto ufficiale Gianluca Manganiello (Pinerolo).

VAR Marco Serra (Torino). AVAR Davide Massa (Imperia)

Palladino: “Affrontiamo una squadra neopromossa che vuole mettersi in mostra, con un bravissimo allenatore e con giocatori che si conoscono bene visto che non ha cambiato tantissimo. Ma noi abbiamo voglia di fare la nostra partita, vogliamo mettere in difficoltà il Venezia e fare punti. Vogliamo insomma fare la prestazione e vogliamo correggere le cose che non sono andati bene in coppa; in questi giorni ci abbiamo lavorato molto”.

Una Fiorentina dunque alla terza partita in una settimana: “La rosa è molto competitiva e abituata a fare tre partite in una settimana e per quanto mi riguarda non ci sono gerarchie quindi va in campo chi merita di giocare e chi dà il massimo. La cosa più importante è essere concentrati e recuperare le energie fisiche e mentali”.

Di Francesco, alla guida del Venezia dopo il Frosinone: “La Fiorentina ha una rosa competitiva con giocatori di grande qualità, abituati a disputare più competizioni e non è un caso se ogni anno arriva nelle zone alte della classifica”.

L’incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Venezia F.C., valevole per il campionato di serie A, è stato oggetto di esame nel corso di Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito dei quali, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede, dalle ore 15,00 del 25 agosto fino a cessate esigenze, il divieto:

a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita all’esterno dello stadio Franchi

b) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo