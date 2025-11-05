16.1 C
Dopo l’addio a Pradè e Pioli, la Fiorentina riparte da Roberto Goretti

Il dirigente umbro assume la guida operativa del settore sportivo, segnando un passaggio decisivo nella riorganizzazione del club toscano

Foto di: X / Acf Fiorentina
FIRENZE – Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo le recenti separazioni con Daniele Pradè e Stefano Pioli, il club viola ha ufficializzato oggi la nomina del dirigente umbro, che già ricopriva il ruolo di direttore tecnico dalla stagione 2024/2025.

Con questa decisione, la società affida a Goretti la piena guida dell’area sportiva, segnando una nuova fase nella strategia dirigenziale del club.

Figura stimata per competenza e visione, Goretti avrà ora il compito di coordinare le attività sportive e di mercato della Fiorentina, lavorando in sinergia con l’area tecnica per costruire il futuro della squadra.

La scelta conferma la volontà della dirigenza di puntare sulla continuità interna e su una figura che conosce già l’ambiente viola, chiamata ora a dare stabilità e direzione a un progetto in evoluzione.

