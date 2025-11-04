Fiorentina, cambio in panchina: Pioli sollevato dall’incarico, la prima squadra passa a Galloppa

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È ufficiale. Pioli non è più il tecnico della Fiorentina.

Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. A comunicarlo è la società che, con formula di rito ringrazia “il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro”.

La guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa, l’allenatore della Primavera.

La Fiorentina ha conquistato 4 punti in 10 gare di campionato e si trova all’ultimo posto in classifica. Giovedì giocherà in Conference League in trasferta contro il Mainz e domenica è attesa da una sfida da brividi contro il Genoa a Marassi.