Il 2025 della Savino del Bene comincia con un’altra vittoria al Pala BigMat

Savino Del Bene Volley – Omag-Mt San Giovanni In Marignano: 3-0 (25-17, 25-18,25-23)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis n.e., Skinner 13, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti n.e., Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 13, Antropova 16, Weitzel n.e.. All.: Gaspari.

OMAG – MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani, Bracchi 10, Nicolini 1, Zhuang 12, Brancher 4, Parini, Kochurina 10, Tellone (L2) n.e., Panetoni (L1), Caruso 3, Nardo 3, Straube. All. Bellano.

ARBITRI: Scotti – Salvati

FIRENZE – La prima sfida del nuovo anno sorride alla Savino Del Bene Volley che si impone in tre set contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano davanti al pubblico amico del Pala BigMat.

Un match condotto sin dai primi punti da parte di Ognjenovic e compagne, capaci di mettere in mostra il proprio gioco in tutti e tre i parziali disputati. Se nel primo set le ragazze di coach Gaspari hanno preso il largo senza esitazioni (25-17), nella seconda frazione le ospiti sono partite forti con Zhuang (5 punti nel set) salvo farsi recuperare e in seguito superare dalle padrone di casa, molto ordinate nella fase di muro-difesa (25-18).

Il terzo parziale è quello più combattuto, in cui la Omag-Mt San Giovanni In Marignano battaglia intensamente per tutto il set portandosi anche in vantaggio grazie a Nardo (19-20), ma sul finale sono Nwakalor e Franklin a fare la differenza e chiudere il match (25-23).

Mvp dell’incontro è la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic, che ha diretto come di consueto al meglio l’attacco toscano, in cui hanno brillato Antropova (16), Nwakalor e Skinner (13). Per le ospiti chiudono in doppia cifra Zhuang (12), Bracchi e Kochurina (10).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha murato con più efficacia (10-5), mentre il computo dei punti al servizio è in equilibrio (4-4). Inoltre, nonostante le toscane abbiano attaccato al meglio (48%-40%), la Omag-Mt San Giovanni In Marignano ha registrato percentuali migliori in ricezione (52%-63%).

Con la vittoria di questa sera le ragazze di coach Gaspari salgono a 46 punti in serie A1 ma ora il focus sarà nuovamente sulla Champions League: giovedì (8 gennaio) alle 20 la Savino Del Bene Volley ospiterà il Vakifbank Istanbul per il big-match europeo del girone A.

Così coach Gaspari post-partita: “Ci aspettavamo una gara complicata: innanzitutto perché San Giovanni, con gli innesti del mercato di riparazione, ha sicuramente accresciuto il proprio bagaglio tecnico; poi perché ripartire dopo la sosta, dopo una partita di Coppa Italia e un ciclo di gare molto intenso, non è mai semplice né scontato. Per questo il risultato ottenuto oggi è importante. Le ragazze sono state molto brave e aggressive nei primi due set. Nel complesso oggi non siamo state bellissime per tutta la partita, non tanto nelle nostre dinamiche di gioco quanto per qualche incertezza nella quale siamo incappate. Va bene così, perché ci sono spunti di lavoro. Adesso la testa va subito alla partita con il Vakifbank, dove servirà la miglior Savino Del Bene Volley per giocare contro quella che è una grande squadra”.