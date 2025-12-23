Il Bisonte si sblocca: vittoria al tie break a Macerata

Getting your Trinity Audio player ready...

Balducci Macerata – Il Bisonte Firenze 2-3 (23-25, 25-12, 21-25, 25-20, 13-15)CBF BALDUCCI HR MACERATA

: Bresciani, Batte ne, Sismondi ne, Kokkonen 19, Kockarević 2, Bonelli 5, Mazzon 12, Piomboni 9, Ornoch ne, Caforio (L), Crawford 6, Decortes 30. All. Lionetti.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 19, Morello, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 17, Malešević 2, Bukilić 12, Tanase 15, Kaçmaz 5, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 2. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Vagni – Luciani.

MACERATA – Ci è voluta una lunga battaglia e una grande sofferenza, ma alla fine Il Bisonte Firenze è riuscito a sbloccarsi, interrompendo una striscia di sette ko consecutivi e portando via due punti importantissimi dal Fontescodella, nello scontro diretto contro la CBF Balducci HR Macerata. Un successo che ridà ossigeno alle bisontine, adesso a + 4 sul penultimo posto, e che permette loro di passare un Natale più sereno in vista del derby di Santo Stefano con Scandicci: nelle sue Marche, Nausica Acciarri si inventa una prestazione magistrale, conquistando il premio di Mvp – un meraviglioso monopattino – con 19 punti di cui 13 in attacco (col 59% di positività), 1 in battuta e ben 5 a muro, ma in generale è la prova di squadra a infondere fiducia, sia dal punto di vista tecnico che mentale, con Il Bisonte capace di aggiudicarsi un tie break al cardiopalma dopo essersi fatto rimontare due volte nei set (dallo 0-1 e dall’1-2) e una nello stesso tie break (da 11-13 a 13-13) dalla Balducci, trascinata da una incontenibile Decortes (30 punti).

Coach Chiavegatti, ancora privo di Villani, schiera Agrifoglio in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Lionetti, senza l’infortunata Clothier, risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Piomboni e Kokkonen in posto quattro, Mazzon e Crawford al centro e Caforio libero.

Il primo tentativo di allungo è de Il Bisonte col pallonetto mancino di Knollema (5-7), poi un errore in ricostruzione di Macerata vale il + 3 (7-10), ma Decortes comincia a carburare (10-11) e Mazzon chiude l’inseguimento con la fast del 13-13. Firenze riparte con Bukilic e col muro di Knollema (13-16), Lionetti chiama il primo time out e ottiene la reazione ancora da una scatenata Decortes, che con tre attacchi di fila consente alla Balducci di mettere per la prima volta la testa avanti (18-17), costringendo Chiavegatti a fermare il gioco: la chiacchierata fa bene, Acciarri controsorpassa col muro del 18-19 e poi il servizio di Malesevic porta un ace e una ricezione slash concretizzata da Acciarri (18-21), con Lionetti che deve spendere il secondo time out. Macerata accorcia ancora grazie all’errore in attacco di Bukilic (20-21), poi dopo una serie di cambi palla Decortes regala due set point sparando la battuta in rete (22-24) e sul secondo è un altro servizio sbagliato (il settimo di squadra nel set), stavolta di Kockarevic (appena entrata per Piomboni) a consegnare il 23-25 a Il Bisonte.

Macerata parte con un piglio diverso nel secondo set, alzando soprattutto il livello a muro-difesa, e sul 9-6 di Piomboni Chiavegatti decide di parlarci su: le padrone di casa continuano a difendere, Decortes e Mazzon allungano sul 13-7 e Chiavegatti deve di nuovo fermare il gioco e inserisce Zuccarelli per Bukilic e poi Bertolino per Knollema in seconda linea, ma la Balducci per come mura e difende sembra Conegliano e il gap si allarga inesorabilmente fino all’invasione di Morello (subentrata a Agrifoglio) che vale il 25-12.

Firenze si riorganizza e parte forte nel terzo col turno in servizio di Malesevic (2-4), Lionetti chiama subito time out ma Acciarri a muro è scatenata (3-7) e l’invasione di Macerata vale il + 5 (3-8): una Acciarri on fire trova anche un ace fortunato (5-11), poi il suo monster block del 9-15 costringe Lionetti al secondo time out, mentre sul piccolo black out dal 14-20 al 16-20 è Chiavegatti a decidere saggiamente di fermare il gioco. Al rientro Knollema chiude un lungo scambio fondamentale per il 16-21, poi lascia il campo a Bertolino in seconda linea e la battuta dell’argentina mette in difficoltà Macerata, con Tanase che riallunga (16-22), ma qui un nuovo black out riporta le padrone di casa sul 20-22 e Chiavegatti, dopo aver inserito Kacmaz per Malesevic, spende il secondo time out: Tanase ne esce con un mani-out che è una boccata di ossigeno (20-23), Acciarri col primo tempo regala tre set point (21-24) e già sul primo è ancora la centrale (sette punti nel set) a chiudere col muro del 21-25.

Nel quarto rimane in campo Kacmaz, e dopo un inizio equilibrato il primo break è di Macerata con Mazzon (9-7), poi Kokkonen trova il + 3 (11-8) e Chiavegatti ferma il gioco, senza impedire un nuovo allungo firmato Decortes (17-12) che lo costringe al secondo time out: due punti di fila di Kacmaz ridanno vigore a Il Bisonte (17-14), Lionetti non ci pensa due volte e chiama tempo e la sua squadra riparte con Kokkonen (19-14), poi sul 20-16 entra Zuccarelli per Bukilic ma la Balducci è solidissima in cambio palla e Mazzon chiude con la fast del 25-20.

Nel tie break rimane in campo Kockarevic (entrata nel corso del quarto set per Piomboni), ma Il Bisonte prova subito ad accelerare col tocco di seconda di Agrifoglio (1-3), per poi allungare col mani-out di Knollema (3-6) provocando il time out di Lionetti: si cambia campo sul 5-8 di Kacmaz, poi Bukilic firma il 7-10 e lascia il posto in battuta a Zuccarelli, ma Decortes accorcia sul 10-11 e Chiavegatti ferma il gioco. La solita Acciarri firma la fast del 10-12, poi sull’11-12 di Decortes entra Piomboni per Kokkonen e Kockarevic impatta col pallonetto del 13-13: Kacmaz chiude un punto incredibile col muro del 13-14, poi Lionetti chiama time out e Chiavegatti inserisce Bertolino per Knollema in battuta, con Valoppi che difende e Tanase che chiude col mani out del 13-15.

“Finalmente ci siamo sbloccate – dice Nausica Acciarri – questi due punti sono meritatissimi perché abbiamo dato tutto: abbiamo spinto sempre in settimana negli allenamenti e si è visto oggi, sono contenta e orgogliosa delle mie ragazze e finalmente abbiamo guadagnato due punti. Sono veramente contenta della mia prestazione, ma tutta la squadra ha fatto il suo e il merito è di tutte: è una vittoria che psicologicamente vale tanto e che ci fa stare più tranquille, ma non dobbiamo rilassarci, anzi dobbiamo ripartire con ancora maggior carica”.