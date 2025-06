Il Ct Firenze si laurea campione d’Italia veterani di tennis

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Ct Firenze sale sul gradino più alto del podio nel Campionato italiano veterani over 50 maschile, al termine di un weekend che ha incoronato i tennisti dello storico circolo cittadino come nuovi campioni d’Italia.

Sui campi in terra rossa di Marina di Massa, la squadra guidata dal capitano Andrea Mazzocchi e composta da Lorenzo Pennisi, Pietro Pennisi, Tommaso Marzili, Michele Baroncelli e Lorenzo Tresanini ha superato in sequenza le avversarie di Cervia, Cuneo e Pordenone, conquistando il titolo tricolore.

Determinante la vittoria contro il team di Cervia

, con Lorenzo Pennisi che ha dominato il suo singolare con un netto 6-1 6-1, seguito da un successo in rimonta di Tommaso Marzili per 1-6 7-5 7-5. In doppio la coppia formata da Baroncelli e Marzili ha chiuso il conto con un convincente 6-2 6-3. Nella giornata conclusiva, i fiorentini hanno avuto la meglio anche su Pordenone, confermandosi imbattibili nel girone finale dopo il successo per 3-0 contro Cuneo.

“È un risultato straordinario che premia la determinazione e l’impegno della nostra squadra, capace di riscattare la finale persa dello scorso anno e riportare a Firenze un titolo così prestigioso – commenta Gabriele Carratelli, fondatore di Carratelli Holding, sponsor del club –. Siamo orgogliosi di sostenere un movimento che unisce passione sportiva e tradizione, contribuendo a far crescere il tennis fiorentino”.

Un successo che consolida la storia del Ct Firenze, il più antico circolo di tennis della città, e che conferma la qualità del lavoro svolto negli anni, dentro e fuori dal campo.