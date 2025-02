Infrasettimanale con la capolista Brescia per la Rari Nantes Florentia

FIRENZE – Di nuovo in vasca la Rari Nantes Firenze per l’infrasettimanale.

Archiviato l’amaro pareggio di sabato scorso a Bellariva contro l’Onda Forte Roma, la Florentia di Minetti fa capolinea a Brescia per il secondo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quarta giornata di ritorno della regular season maschile di serie A1.

Un turno sulla carta proibitivo sulle sponde dell’Arno, contro un avversario di altra categoria primo della classe e in piena zona qualificazione per la final eight di Champions, con gli Ungheresi dell’Orvosi e gli spagnoli del Barceloneta.

Eccetto gli infortunati Borghigiani e Gioia, tutti a disposizione per il tecnico biancorosso, fischio d’inizio 19.30 dirige il duo Castagnola-Torneo.

Risultato e classifica a parte, toccherà a Stefano Sordini difendere orgoglio e statistiche personali dall’alto dei 36 gol, uno in più del diretto avversario Irving e del connazionale Ferrero a quota 32, mattatore dell’andata con una manita, nel severo 21 a 8.