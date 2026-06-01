La centrale Emma Graziani per il terzo anno di fila in maglia Savino Del Bene

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare che anche nella prossima annata sportiva la centrale italiana Emma Graziani farà parte del roster della prima squadra.

Per classe 2002 nativa di Livorno si tratterà della terza stagione consecutiva in maglia biancoblù, a conferma del percorso di crescita intrapreso insieme al club scandiccese.

Arrivata alla Savino Del Bene Volley nella stagione 2024-2025, Graziani ha saputo ritagliarsi progressivamente un ruolo sempre più importante all’interno del roster.

Nel corso delle sue prime due stagioni in maglia Savino Del Bene Volley, la centrale italiana ha totalizzato complessivamente 69 presenze, realizzando 284 punti, 91 muri vincenti e 19 ace.

Nel corso della stagione 2025-2026, Emma Graziani ha contribuito ai risultati storici ottenuti dal club, prendendo parte alla conquista del campionato mondiale per club 2025, oltre al raggiungimento della prima finale di Coppa Italia nella storia della società e alla seconda qualificazione consecutiva alle final four di Cev Champions League. Durante l’ultima annata sportiva, Graziani ha collezionato complessivamente 39 presenze, mettendo a referto 158 punti, 45 muri vincenti e 8 ace, confermandosi una delle centrali più affidabili del roster biancoblù.

Nata a Livorno il 16 agosto 2002, Emma Graziani inizia la propria carriera nel Volleyrò, società nella quale milita nel biennio 2017-2019, periodo in cui sviluppa le basi del proprio percorso tecnico e pallavolistico.

Gli anni in maglia Volleyrò coincidono anche con i primi importanti successi a livello internazionale con le nazionali giovanili azzurre: nel 2017 conquista la medaglia d’oro al campionato europeo under 16, mentre nei due anni successivi ottiene la medaglia d’argento al campionato europeo under 17 e al campionato mondiale under 18. Conclusa l’esperienza nel club romano, dal 2019 al 2021 veste la maglia del Club Italia in serie A2, formazione nella quale continua il proprio percorso di crescita, affinando le proprie qualità tecniche e maturando esperienza nel panorama nazionale.

Nel 2021, con la nazionale italiana under 20, conquista la medaglia d’oro al campionato mondiale di categoria, confermandosi tra le giovani centrali più promettenti del movimento italiano.

Nello stesso anno Graziani approda a Il Bisonte Firenze, squadra con cui affronta per la prima volta il campionato di serie A1. Al termine della sua prima stagione nel massimo campionato italiano viene selezionata dalla nazionale italiana under 21, con la quale conquista il campionato europeo 2022, ricevendo anche il riconoscimento individuale di miglior centrale della manifestazione.

Dopo tre stagioni consecutive trascorse con Il Bisonte Firenze, nell’estate 2024 Emma Graziani approda alla Savino Del Bene Volley, club con il quale ha conquistato la vittoria del campionato mondiale per club Fivb 2025.