La Fiorentina agguanta due volte la Juventus: alla fine è 2-2

Juventus – Fiorentina 2-2JUVENTUS

(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (61′ Cambiaso); Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula (61′ Yildiz); Vlahovic (81′ Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Douglas Luiz, Adzic. Allenatore: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi (74′ Gosens); Cataldi (64′ Mandragora), Adli (74 Richardson); Colpani (74′ Ikone), Gudmundsson (58′ Beltran), Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Kouame. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

RETI: 19′ e 48′ Thuram, 38′ Kean, 87′ Sottil

NOTE: Ammoniti McKennie, Kalulu, Locatelli e Palladino

TORINO – La Fiorentina torna a fare punti e lo fa nella partita più attesa, quella contro la rivale di sempre Juventus.

Partita non facile per i viola, che parte con uno stop per i cori contro Vlahovic dei tifosi ospiti che costringono l’arbitro a sospendere per qualche minuto il match. Alla ripresa una buona Juve macina gioco e passa in vataggio con Thuram, che con una percussione centrale fulmina De Gea.

La Fiorentina non si disunisce e prima della fine del tempo aggancia il pari: cross al bacio di Adli per la testa dell’ex Kean che anticipa Kalulu e batte Di Gregorio. Prima della fine del tempo c’è spazio per una strepitosa parata di De Gea su Vlahovi.

Nella ripresa pronti via e di nuovo Juve in vantaggio con il figlio d’arte Khephren Thuram, agevolato da un tocco di Cataldi che manda fuori tempo Comuzzo. De Gea dice no a Gatti e nel finale la Fiorentina agguanta il pari. Errore di Cambiaso e il pallone arriva a Sottil che fredda De Gregorio per il 2-2 finale.