La Savino del Bene si rituffa in campionato: c’è Busto Arsizio

SCANDICCI – La Savino Del Bene Scandicci dopo le glorie di Coppa si rituffa in campionato.

Archiviata la trasferta europea a Bucarest, che ha sancito il primato definitivo della Savino Del Bene Volley nella Pool E di Champions League e l’approdo ai quarti di finale, Herbots e compagne stanno già preparando la delicata sfida interna contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio.

La squadra di Marco Gaspari ben si ricorda della compagine bustocca, capace di imporsi nella quarta giornata d’andata tra le mura amiche della E-Work Arena per tre set a uno, infliggendo alle toscane la prima sconfitta stagionale.

L’obiettivo è dunque quello di invertire il risultato negativo dell’ultima contesa, per dar seguito ai tre successi pieni maturati nel girone di ritorno e continuare a raccogliere punti importanti in vista dell’ultima fase di regular season.

Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica (12 gennaio) alle 18 a Palazzo Wanny.

Ex e precedenti

Nessuna atleta della squadra bustocca ha militato nella Savino Del Bene Volley mentre sono due le ex della Eurotek UYBA Busto Arsizio nella formazione di coach Gaspari:

Britt Herbots, schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da mvp la Coppa Cev 2019 e Camilla Mingardi, opposto classe 1997, ha militato nella Futura Volley Busto Arsizio in serie B1 nella stagione 2013-2014 e successivamente tesserata nella prima squadra del presidente Pirola per il biennio 2019-2021.

La sfida di domenica coincide con la ventiseiesima contesa tra le due formazioni nel massimo Campionato di Serie A1: 17 i successi ottenuti dalla Savino Del Bene Volley contro le 8 affermazioni delle lombarde. Nell’ultima partita disputata lo scorso ottobre, come anche riportato in precedenza, le farfalle di Barbolini si sono imposte in quattro set alla E-Work Arena, dando il via ad una striscia positiva di risultati che le ha rilanciate in classifica. Top scorer dell’incontro ed MVP è stata l’opposta Obossa (27), seguita da Kunzler (13) e Van Avermaet (10).

Uscendo dai confini italiani, la Savino Del Bene Volley e la Eurotek UYBA Busto Arsizio si sono confrontate anche in Cev Champions League nella stagione 2020-2021: le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del Girone A, con la Savino Del Bene Volley che si aggiudicò il match d’andata e fu sconfitta al ritorno (in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie-break).

“Quella con Busto – dice coach Gaspari – è una partita molto delicata, perché rappresenta la sfida contro la prima squadra ad averci battuto da quando sono arrivato. Quella dell’andata fu una partita molto difficile e da lì Busto ha fatto un cammino al pari di Conegliano perché ha perso solo una partita al tie break su 10 gare. Per noi è fondamentale avere una sorta di rivalsa rispetto a quella partita, che comunque mi permise di di adottare dei cambiamenti da cui poi abbiamo iniziato un percorso di continuità davvero importante.”

Un lento avvio seguito da una rapida accelerata: questo l’andamento del campionato della Eurotek UYBA Busto Arsizio di Enrico Barbolini, addirittura quinta in classifica al termine del girone d’andata e qualificata alla Coppa Italia, dalla quale è stata eliminata ai Quarti di Finale per mano della Igor Gorgonzola Novara.

Dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate, le farfalle hanno trovato il proprio ritmo, macinando vittorie e risultati importanti anche contro squadre d’alta classifica, come testimoniano il successo in tre set contro la Igor Gorgonzola Novara e la sconfitta al tie break contro la Numia Vero Volley Milano. La Eurotek UYBA Busto Arsizio si trova ora al settimo posto della Serie A1 con 29 punti in quindici partite, a pari merito con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma ad una sola distanza dalla quinta piazza occupata dal Volley Bergamo.

Ottima sinora la stagione della schiacciatrice classe ’01 Rebecca Piva (216 punti realizzati), dell’opposta Josephine Obossa, terza nella classifica generale delle Top Acers con 25 battute vincenti, e del libero Federica Pelloni (37% di ricezione perfetta), alla sua prima esperienza da titolare in Serie A1. In settimana la dirigenza bustocca ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con la schiacciatrice colombiana Ana Karina Olaya, che lascia il club di via Maderna dopo la prima metà di stagione.

Per l’occasione, lo starting six di coach Barbolini dovrebbe essere composto da Boldini in regia con Obossa nel ruolo di opposta, l’austriaca Kunzler in posto 4 insieme a Piva e il duo Sartori-Van Avermaet al centro. Il libero è Pelloni.