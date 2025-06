Quadrangolare di beneficenza per l’ospedale di Careggi con gli ex calciatori professionisti al Viola Park

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Bobo Vieri, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini. E ancora Ignazio Abate, Christian Riganò, Alberto Gilardino, Celeste Pin, Davide Bombardini, Duccio Innocenti, Roberto Ripa e Dario Dainelli. Sono solo alcuni degli ex calciatori professionisti che scenderanno in campo al Viola Park giovedì (5 giugno).

L’occasione è data dall’iniziativa benefica Careggi gioca in Viola, promossa da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi, con il supporto della direzione dell’azienda ospedaliero-universitaria e il sostegno di Banco Fiorentino, i soci Conad di Firenze, e Vangi. L’evento sportivo vuole raccogliere fondi in favore dell’ospedale fiorentino.

L’appuntamento, con la partecipazione della Regione Toscana, comincerà dalle 17,30 e andrà avanti fino a serata inoltrata. Qui, nella casa della Fiorentina, si disputerà un quadrangolare benefico, di calcio a 7, fra una formazione di ex calciatori professionisti, poi il Cral di Careggi, il Fiesole Calcio e Palazzo Vecchio Fc. Presenti anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il portiere viola Terracciano e il centrocampista Bove.

Le formazioni si sfideranno in partite di semifinale e finale, ognuna dalla durata di 30 minuti. Il quadrangolare è aperto al pubblico: a disposizione la tribuna da 1500 posti del Viola Park. I biglietti costano 15 euro (ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 16 anni). Sarà possibile acquistarli sul sito internet dell’Acf Fiorentina, direttamente nei locali della Fondazione Careggi, al Nic, l’ingresso dell’ospedale, oppure il giorno stesso dell’iniziativa.

La Fondazione Careggi Ets (Ente del Terzo Settore) porta il nome dell’ospedale fiorentino che l’anno scorso ha celebrato i 100 anni di vita. Una recente autorevole indagine, promossa dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, lo ha giudicato il miglior ospedale d’Italia. La Fondazione sostiene, in sinergia con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e con l’Ateneo fiorentino, le attività di cura, assistenza, ricerca e formazione del nosocomio, perché sia sempre più a servizio della salute di tutti i cittadini.

“Voglio ringraziare tutti gli ex calciatori professionisti e lo staff di Fiorentina per avere fin da subito aderito con entusiasmo all’iniziativa – spiega l’amministratore di Nigro Costruzioni, Giovanni Nigro – Il nostro rapporto con la Fondazione Careggi viene da lontano e si va rafforzando sempre di più”.

L’obiettivo dell’evento al Viola Park è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di visori per realtà virtuale, da utilizzare in oncologia. “Ai pazienti vorremmo offrire una possibilità di distrazione dal contesto ospedaliero, riducendo l’ansia connessa ai trattamenti e migliorando il benessere – conclude Nigro -. Invitiamo quindi quante più persone possibili a partecipare sugli spalti al quadrangolare, aiutandoci nel portare avanti questa iniziativa con valenza sociale”.

“Conad conferma la propria vicinanza al territorio e la presenza in tutte le iniziative che vedono coinvolti sport, giovani e persone che hanno bisogno di un aiuto – spiegano i soci Conad di Firenze -. Ci rende orgogliosi potere sostenere la causa di Careggi, potere contribuire all’acquisto di visori per malati oncologici e potere confermare ancora una volta la nostra presenza a fianco del territorio. Conad c’è sempre per Firenze”.

“Stare al fianco della nostra comunità è parte della nostra vocazione come banca del territorio. È per questo che il Banco Fiorentino ha sposato la nobile causa della Fondazione Careggi”, conclude Davide Menetti, direttore generale di Banco Fiorentino.