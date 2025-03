Rari Nantes Florentia, a Palermo ultima chiamata per evitare i playout

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna in vasca, in cerca della salvezza, la Rari Nantes Florentia.

Tra cabala, statistiche e fattore campo a cinque giornate dal termine della regular season maschile il countdown salvezza entra nel vivo della competizione e accende la sfida con vista A1 tra quattro regioni e sette squadre in corsa per difendere la permanenza nella massima categoria.

Una sfida nella sfida da nord a sud, a partire da quella per la retrocessione diretta riservata all’ultima della classe, ormai circoscritta tra Onda Forte Roma e Nuoto Catania distaccate dal resto del gruppo che si contenderà il secondo posto in purgatorio alla fine dei play out (dalle decima alla tredicesima).

Per la Florentia di Minetti attualmente undicesima a quota 19 un finale tutto da scrivere dopo un avvio di stagione importante dal punto di vista della classifica e una seconda parte in crescendo sotto il profilo del gioco, certificato da un bottino complessivo di quattro pareggi e cinque vittorie e un parziale di undici punti conquistati in trasferta.

Per i gigliati amanti delle imprese lontano da Bellariva, con tre vittorie contro Iren, Onda Forte e DeAkker, e un pareggio in casa del Posillipo, a Palermo sabato 22 marzo nello scontro diretto con il Telimar l’ultima chance per evitare i playout e puntare alla salvezza diretta.

Fischio d’inizio alle 15. Dirige il duo Calabrò – Brasiliano con Centineo Delegato.