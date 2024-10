Rari Nantes Florentia, pari con Posillipo ma il rammarico è biancorosso

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nel primo turno della regular season maschile di serie A1 che segna il ritorno nell’Olimpo della pallanuoto italiana, la Rari Nantes Florentia esce a testa alta dalla Scandone di Napoli e torna a casa con un punto carico di rimpianti.

Un pareggio stretto e amaro con Posillipo che, seppur pieno di rammarico, profuma di speranza per la squadra di Minetti, capace di condurre il gioco e il risultato per gran parte dell’incontro, salvo essere raggiunta nel finale a causa di qualche distrazione fatale. Per i biancorossi un esordio al di sopra delle aspettative che allunga la striscia d’imbattibilità in regular season che li accompagna da 34 turni consecutivi, iniziata durante la cavalcata trionfale in A2 (l’ultima sconfitta risale infatti al 28 gennaio 2023, contro la Vis Nova Roma).

Partita con cinismo e determinazione la Florentia ha imposto sin dalle prime battute gioco e fisico costringendo i padroni di casa a inseguire per tutto il match grazie alle reti iniziali di Carlo Di Fulvio, che ha aperto le marcature della squadra Toscana in Serie A1, e di Stefano Sordini (nella foto), autentico protagonista dell’incontro con ben cinque gol a referto finale. Dopo il primo parziale chiuso sul 3-1 e gli altri due tempi mandati in archivio in perfetta parità, la Florentia ad inizio quarto tempo trova l’allungo che se da un lato sembra valere il ko finale, dall’altro tocca le corde dell’orgoglio dei padroni di casa che nel giro di pochi minuti cominciano la rimonta concretizzata a 45′ secondi dalla sirena. Per la Florentia un esordio positivo che nonostante il rammarico per il finale lascia ottime indicazioni al tecnico Minetti.