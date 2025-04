Rinnovata la convenzione per lo stadio Franchi di Firenze: procedono i lavori di riqualificazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Accordo per la convenzione tra il Comune di Firenze e Acf Fiorentina per la concessione in uso dello stadio Franchi per lo svolgimento delle partite ufficiali di campionato e Coppa, fino al 31 maggio o al 30 giugno 2026.

È stato confermato anche il corrispettivo già previsto per la stagione 2024/2025 per l’uso della struttura in misura ridotta, per le esigenze legate alle opere di cantierizzazione, per un importo di 600mila euro. La convenzione avrà termine il 31 maggio o il 30 giugno 2026 solo per esigenze legate allo svolgimento del campionato.

In caso di raggiungimento di un nuovo accordo tra Comune di Firenze e Acfg Fiorentina questo atto sarà superato.

Questo provvedimento rappresenta un ulteriore step del percorso intrapreso il 3 dicembre scorso con la riunione svoltasi in prefettura, durante la quale, constatando il permanere delle condizioni che avevano determinato l’adozione degli atti per la stagione 2024/2025, era stato stabilito che Acf Fiorentina avrebbe continuato a giocare al Franchi durante i lavori. A seguito di ciò, la giunta di Palazzo Vecchio, con una delibera, aveva dato mandato alle direzioni e ai servizi competenti di adottare tutti gli atti necessari a questo obiettivo.

È stato già affidato da parte del Comune al gruppo di direzione dei lavori che fa capo ad Arup “l’incarico di redigere la variante alla progettazione per recepire le indicazioni della giunta” dello scorso dicembre. In sintesi, la capienza non sarà ridotta rispetto a quella attuale e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri. Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori, la copertura della curva Fiesole e di porzione della Maratona e della tribuna, l’installazione di un sistema di dispositivi antisismici sull’anello strutturale esistente (oltre a ulteriori rinforzi sui pilastri ammalorati), la riprofilatura della Maratona (per aumentare la larghezza dei gradoni), compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni.

Facendo un punto sull’andamento dei lavori, infine, va ricordato che sono stati eseguiti rinforzi delle strutture in cemento armato nei settori Curva Ferrovia, Ospiti e Curva Fiesole. Sono state eseguite tutte le demolizioni previste in Curva Fiesole e nei settori di Maratona e tribuna interessate dai lavori. Sono state eseguite tutte le lavorazioni propedeutiche per consentire l’utilizzo dell’impianto durante i lavori (recinzioni, spostamento impianti, innalzamento reti settore ospiti).

Sono stati completati i 136 pali di fondazione della nuova Curva Fiesole e della sua copertura e la prossima settimana saranno completate le prove di carico. Sono, inoltre, iniziati i lavori di restauro della Torre di Maratona. Sono state eseguite le fondazioni dei nuovi ambienti previsti in Curva Fiesole a piano terra. Sono iniziate infine le opere di carpenteria per la realizzazione del cemento armato della base e dell’elevazione delle gradinate della nuova Curva Fiesole.