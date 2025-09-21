17.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Savino Del Bene, buon test con San Giovanni in Marignano

Oltre al successo coach Gaspari si gode anche il rientro in campo della centrale azzurra Linda Nwakalor dopo l'infortunio

Sport
REDAZIONE
Savino Del Bene, buon test con San Giovanni in Marignano (foto William Conte per Savino Del Bene)
San Giovanni In Marignano-Savino Del Bene Volley: 1-3 (16-25, 18-25, 18-25, 25-17)SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

: Ortolani 5, Bracchi 9, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L2), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi n.e., Kochurina 16, Tellone (L1), Caruso 2, Nardo 8, Straube. All.: Bellano.
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Menon n.e., Traballi n.e., Bechis , Skinner 8, Ruddins 7, Franklin 10, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic, Mancini 2, Massaglia, Graziani 9, Nwakalor 2, Grossi (L2), Antropova 18, Weitzel 8, Gennari n.e.. All.: Gaspari.
NOTE: Durata: 1 h 30′ (24′, 23′, 22′, 21′). Attacco Pt%: 37% – 46%. Ricezione Pos% (Prf%): 58% – 57% (26% – 31%). Muri Vincenti: 7-11. Ace: 3-7

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley vince con un netto 3-1 il terzo test precampionato della stagione, disputato al PalaRuggi di Imola in occasione della quarta edizione del Trofeo McDonald’s contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Buona notizia in apertura: torna in campo Linda Nwakalor, la centrale azzurra è rientrata nel sestetto titolare dopo i problemi al ginocchio sinistro che l’aveva costretta a rinunciare al mondiale.

I primi tre set sono stati controllati agevolmente dalla Savino Del Bene Volley (25-16, 25-18, 25-18), con Antropova top scorer a 18 punti, Franklin a quota 10 e buone prestazioni di Weitzel, Graziani e Nwakalor.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley ha preso il comando fin dall’inizio, con Antropova e Skinner protagoniste in attacco, chiudendo 25-16. Il secondo set ha visto un avvio equilibrato, ma la Savino Del Bene Volley ha preso il largo grazie a un ace di Antropova e un muro di Weitzel, vincendo 25-18. Nel terzo set, nonostante qualche recupero da parte di San Giovanni, la Savino Del Bene Volley ha mantenuto il controllo, con Franklin, Graziani e Nwakalor in evidenza, chiudendo 25-18.

Il quarto set, non ufficiale, ha visto ampio turnover da parte di coach Gaspari per favorire l’affiatamento tra le atlete. San Giovanni ha approfittato dell’occasione e ha vinto 25-17.

Nel complesso, la Savino Del Bene Volley ha mostrato una buona efficacia in attacco (46%) e a muro (11 vincenti), con una ricezione positiva al 57%.

