Savino Del Bene, è finale alla Courmayer Cup: superata Milano

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Volley: 1-3 (21-25, 22-25, 29-27, 19-25)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO:

Miner n.e., Gelin (L2) n.e., Bosio, Modesti n.e., Pietrini 1, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 2, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 16, Egonu 26, Piva 10, Fersino (L1). All.: Lavarini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Ruddins 6, Franklin 2, Ribechi (L1), Bosetti 3, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor 5, Grossi (L2) n.e., Antropova 22, Weitzel 7, Gennari n.e.. All.: Gaspari.

ARBITRI: Moscardi – Natalini

Durata: 2 h 2′ (25′, 28′, 29′, 26′)

Attacco Pt%: 49% – 52%

Ricezione Pos% (Prf%): 52% (34%) – 64% (41%)

Muri Vincenti: 9 – 10

Ace: 3 – 6

Photo Credit: Rubin/LVF

FIRENZE – Dopo gli allenamenti congiunti con Il Bisonte Firenze e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, e dopo la partita del Trofeo McDonald’s contro le neo promosse della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, la Savino Del Bene Volley ha debuttato con una vittoria nella seconda edizione della Courmayeur Cup, superando in semifinale la Numia Vero Volley Milano con il punteggio di 3-1 (21-25, 22-25, 29-27, 19-25).

Una prestazione solida che ha regalato alla formazione di coach Marco Gaspari l’accesso alla finalissima del torneo. Una manifestazione che segna l’inizio simbolico della stagione 2025-2026 della serie A1, che per la Savino Del Bene Volley prenderà ufficialmente il via il 6 ottobre, quando la formazione scandiccese sarà ospite della Wash4green Monviso Volley.

Al Courmayeur Sport Center la Savino Del Bene Volley si è dunque misurata in un importante test in vista degli impegni ufficiali della stagione. La squadra di Gaspari ha dimostrato un affiatamento in crescita e tutto il carattere delle sue atlete, che hanno saputo ribaltare un avvio complicato nel primo set, girando l’andamento della frazione grazie agli ace di Ognjenovic e Nwakalor.

Nel secondo parziale sono stati i muri di Weitzel e le giocate di Skinner a fare la differenza, con la schiacciatrice statunitense decisiva nella chiusura del 22-25. Milano ha reagito nel terzo set, vinto ai vantaggi sul 29-27, ma la Savino Del Bene Volley ha risposto con autorità nel quarto, chiudendo il set e la sfida con il colpo vincente di Ruddins.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha offerto una prestazione superiore a quella della Numia Vero Volley Milano: in attacco ha chiuso con il 52%, un dato leggermente superiore al 49% delle lombarde, con Skinner e Antropova che sono state grandi protagoniste, chiudendo la sfida rispettivamente con 23 e 22 punti a referto.

In ricezione la squadra di Gaspari ha avuto una maggiore efficacia rispetto a Milano, facendo registrare il 64% di ricezioni positive e il 41% di perfette, mentre le meneghine si sono fermate al 52% di positive e al 34% di perfette.

Anche la battagli a muro è stata conquistata dalla Savino Del Bene Volley con 10 muri punto contro i 9 di Milano e la formazione toscana ha inoltre doppiato Milano nel conto degli ace: il bilancio finale ha infatti recitato 6-3 per Ognjenovic e compagne.

La formazione scandiccese, ancora in attesa del rientro di Brenda Castillo dopo gli impegni con la nazionale dominicana, ha già mostrato compattezza e solidità. Con questo successo la Savino Del Bene Volley guarda ora alla finalissima della Courmayeur Cup, in programma oggi (27 settembre) alle 19,30 contro la Igor Gorgonzola Novara, che nella prima semifinale ha superato per 3-1 la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano.

Così coach Gaspari post-partita: “Di sicuro è stato un buon test di allenamento per noi, contro una squadra che, insieme alle altre due semifinaliste, sarà probabilmente una delle protagoniste nella corsa al traguardo principale. È ancora presto per tutte: siamo in fase di rodaggio, ci stiamo conoscendo. Questo torneo per noi ha una valenza molto importante, perché arriva a ridosso del campionato e ci mette di fronte a squadre super competitive. È quindi un’occasione preziosa per vedere la squadra anche nei momenti di difficoltà. Come ho detto alle ragazze, era una bella opportunità per confrontarci con atlete di grande livello. Abbiamo cercato di proporre una struttura di gioco semplice: non è riuscita bene come avremmo voluto, ma ci ha permesso di capire su cosa dobbiamo lavorare. Domani affronteremo Novara, una squadra che ha cambiato poco sugli esterni ma molto nel ruolo di palleggiatore. Dovremo essere bravi ad adattarci. Come hanno dimostrato oggi, sanno giocare benissimo a pallavolo, quindi sarà una partita difficile.”