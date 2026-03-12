Savino Del Bene, grande prova in Champions: 3-0 al Fenerbahce

Savino Del Bene Volley-Fenerbahçe Medicana Istanbul 3-0 (25-23, 31-29, 25-19)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi n.e., Bosetti 10, Mancini, Graziani, Nwakalor 1, Antropova 25, Weitzel 12. All.: Gaspari.

FENERBAHCE: Örge (L1), Milenković, Bedart-Ghani 2, Korneluk 4, Hacimustafaoğlu n.e., Baladi̇n 5, Orro 1, Kalaç 2, Fedorovtseva 15, Ana Cristina 1, Erdem Dündar 2, Karasoy, Gücteki̇n (L2) n.e., Vargas 23. All.: Abbondanza.

ARBITRI: Olivier Guillet (FRA) – Theodora Kyriopoulou (GRE)

FIRENZE – Grande vittoria nella gara d’andata dei quarti di finale di Cev Champions League, nella quale la Savino Del Bene Volley ha superato per 3-0 il Fenerbahçe Medicana Istanbul.

La squadra di coach Marco Gaspari si impone al termine di una prestazione solida, ottenuta tra le mura di un Pala BigMat riempito dalla passione di 2909 spettatori: un dato d’affluenza che rappresenta il record stagionale di presenze per una partita di Champions League della formazione scandiccese.

Il match si è aperto con un primo set molto combattuto: la Savino Del Bene Volley ha provato a scappare grazie ad Antropova, ma il Fenerbahçe è rientrato e ha passato avanti nel finale. Le toscane sono rimaste lucide e hanno chiuso 25-23 con l’ace di Weitzel e l’attacco vincente di Skinner. Nel secondo set le turche hanno trovato un primo allungo, ma Scandicci è rimasta agganciata e ha pareggiato sul 14-14. Il finale è stato lunghissimo: la Savino Del Bene Volley ha annullato quattro set point e ha chiuso 31-29 con l’ace decisivo di Antropova. Nel terzo parziale Scandicci ha preso subito il controllo del gioco e, nonostante i tentativi di rimonta del Fenerbahçe, ha gestito il vantaggio fino al 25-19, conquistando il successo per 3-0.

Dal punto di vista statistico spiccano i 25 punti di Antropova, che mette a segno anche 6 ace, e i 12 punti di Weitzel, protagonista anche al servizio con 3 ace e diversi interventi decisivi a muro. In doppia cifra anche Bosetti, premiata come Mvp della sfida, e Skinner, con entrambe le atlete protagoniste di prestazioni da 10 punti.

A livello di squadra la Savino Del Bene Volley chiude con 11 ace complessivi, contro i 3 del Fenerbahçe, mentre il bilancio dei muri vincenti è 7-8. In attacco le turche fanno registrare il 42%, contro il 38% delle padrone di casa, ma la formazione di Gaspari compensa con una migliore ricezione (58% di positività) e con maggiore incisività al servizio.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo sabato (14 marzo) alle 20,30, ancora al Pala BigMat di Firenze, per affrontare la Numia Vero Volley Milano in gara-1 delle semifinali dei playoff scudetto di serie A1.

Coach Marco Gaspari post-partita commenta così: “Brava tutta la squadra. Mi è piaciuto molto anche l’atteggiamento di chi oggi era fuori, perché per me è fondamentale che la squadra sia sempre coesa. È quello che ci siamo detti prima nello spogliatoio e voglio ribadirlo, ripeterlo da qui fino a maggio, anche se il percorso sarà molto difficile e lungo: noi non siamo una squadra di fenomeni, ma siamo una squadra che, se resta unita e gioca con disciplina e grande volontà, può essere davvero molto forte. Ed è proprio su questo che dobbiamo continuare a lavorare. In questi due giorni abbiamo lavorato benissimo e abbiamo fatto un passo avanti molto importante, anche se purtroppo non significa ancora nulla, lo sappiamo bene dalla settimana scorsa (ndr, dopo la vittoria al golden set contro Novara). Sicuramente meglio di così non si poteva iniziare, ma in Turchia ci aspetterà una partita completamente diversa e molto difficile. Prima però c’è “solo” una semifinale scudetto: adesso pensiamo a quella”.