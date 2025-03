Savino Del Bene, massima concentrazione in vista di gara 2 di semifinale scudetto

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – C’è tanta voglia di riscatto per la Savino Del Bene Scandicci in gara 2 di semifinale playoff dopo il ko di Milano.

In gara 1 Herbots e compagne non hanno mai dato l’impressione di poter mantenere il ritmo di gioco della formazione di Lavarini, in grado di esprimersi al meglio in fase d’attacco grazie ad una sontuosa Paola Egonu (23 punti) e a una sempre costante Nika Daalderop (10), oltre a una correlazione muro-difesa più efficace (8 block vincenti, 3 della specialista Hena Kurtagic).

Per le toscane, le sole Antropova (17) e Mingradi (10) hanno chiuso in doppia cifra, in un match caratterizzato da pochi spunti offensivi e particolare difficoltà nella lettura della rapida distribuzione di Orro.

Sarà dunque necessario per la Savino Del Bene Volley approcciarsi alla sfida di domenica in maniera differente per provare ad impattare nella serie, cercando anche di sfruttare al massimo il fattore campo nel tutto-esaurito di Palazzo Wanny.

Il fischio d’inizio della sfida valevole per gara 2 di semifinale è previsto per domenica 30 marzo alle 20,30.

Oltre a coach Marco Gaspari, allenatore della squadra meneghina dal 2020 al 2024, sono ben tre le atlete che hanno vestito i colori della squadra del Consorzio. Si tratta di:

Brenda Castillo, libero dominicano classe ’92, ha giocato a Milano nella scorsa stagione;

Kara Bajema, schiacciatrice statunitense classe ’98, aggregata alla Numia Vero Volley Milano nel campionato 2023-2024; Beatrice Parrocchiale, libero classe ’95, dal 2019 al 2023 alla corte della squadra meneghina con cui ha vinto una Cev Cup.

Sono invece due le giocatrici del roster della Numia Vero Volley Milano che hanno militato nel club toscano. Si tratta di Elena Pietrini, schiacciatrice classe ’00, alla Savino Del Bene Volley dal 2019 al 2023, con cui si è aggiudicata una Challenge Cup e una Cev Cup; Ludovica Guidi, centrale classe ’92, tesserata dalla squadra toscana nell’annata 2022-2023 e vincitrice di una Cev Cup.

Quello di mercoledì sarà il 33esimo confronto tra le due formazioni considerando la serie A1, la Coppa Italia e i playoff Scudetto, con le squadra meneghina in vantaggio nel computo delle vittorie (17 i successi milanesi contro i 15 delle toscane).

“Dobbiamo fare tesoro di tutte le situazioni, sia negative che positive – dice coach Gaspari – che si sono verificate nella prima partita. Milano ha giocato un’ottima gara di squadra, mostrando grande efficacia in attacco, a muro e soprattutto in difesa. Per essere più concreti, dobbiamo osare di più e prenderci qualche rischio, soprattutto in attacco. Come avevamo già sottolineato in vista di gara 1, è fondamentale crescere nelle situazioni di difesa, considerando la loro fisicità. Ora giochiamo in casa e dobbiamo concentrarci su gara 2 come se fosse una partita a sé. La serie è lunga e i ribaltamenti di fronte possono essere tanti, ma prima di guardare troppo avanti è essenziale focalizzarsi su questo match. Dobbiamo spingere di più al servizio: in gara 1 non è andato male, ma non è stato sufficiente per mettere realmente in difficoltà Orro e le sue attaccanti. Giocando in casa, sarà fondamentale essere più cinici e garantire maggiore continuità sia all’interno del set che nell’arco della partita. L’aspetto più importante è capire che ogni gara è a sé: dobbiamo essere capaci di resettare, nel bene e nel male, quanto accaduto nella partita precedente, facendo tesoro di ciò che ha funzionato e di ciò che va migliorato.”

La Numia Vero Volley Milano è da diversi anni una delle formazioni più accreditate del panorama internazionale e conta nel suo roster alcune tra le migliori giocatrici in circolazione. La squadra di coach Lavarini, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia ad inizio febbraio, ha chiuso la regular season al secondo posto con 60 punti, superando in volata la squadra di coach Gaspari all’ultima giornata.

Per quanto riguarda l’avventura europea delle meneghine, Orro e compagne hanno centrato, così come la Savino Del Bene Volley, l’obiettivo Final Four, sconfiggendo nettamente in due gare l’Eczacibasi Istanbul. Da menzionare anche il podio raggiunto al Mondiale per Club giocato lo scorso dicembre in Cina, in cui le lombarde hanno avuto la meglio sulle brasiliane del Dentil Praia Clube nella finalina per il terzo posto.

Per il match di domenica, la Numia Vero Volley Milano dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Orro ed Egonu, le due schiacciatrici Sylla e Daalderop con al centro la coppia Danesi-Kurtagic mentre il libero è Gelin.

La partita tra la Savino Del Bene Volley e la Numia Vero Volley Milano sarà visibile suRaiSport e previo abbonamento sulla piattaforma Volleyball World Tv.