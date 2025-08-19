Savino Del Bene Scandicci, partito il raduno: molte assenti per il mondiale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È iniziata ieri (18 agosto) la nuova avventura della Savino Del Bene Volley.

La squadra di coach Marco Gaspari ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista di una stagione intensa e ricca di appuntamenti, che vedrà le ragazze impegnate non solo nelle sfide del campionato di serie A1 e Coppa Italia, ma anche in Cev Champions League e campionato mondiale per club Fivb.

Alcune novità di questa stagione riguardano lo staff tecnico: confermati Sandor Kantor come secondo allenatore, Marco Sesia come preparatore atletico e Andrea Panzeri, che da questa stagione ricoprirà il ruolo di sparring partner, si aggiungono due nuovi innesti: Mattia Cozzi, che sarà il terzo allenatore, e Simone Maurilli, nuovo scoutman della squadra.

Lo staff medico e fisioterapico vedrà al lavoro il responsabile fisioterapia Sebastiano Cencini, il nuovo fisioterapista Gioele Corti e l’osteopata Matteo Gori.

I controlli medici di inizio stagione saranno eseguiti dai dottori Eligio Cavalli e Monica Fabbri che accompagneranno anche la squadra nel corso della stagione.

La prima fase di allenamento si svolgerà a porte chiuse. La società comunicherà in seguito quali sedute saranno aperte al pubblico.

A causa delle assenze dovute agli impegni con il campionato mondiale femminile 2025 (22 agosto – 7 settembre in Thailandia), sono presenti nove atlete della prima squadra:

Palleggiatrici: Marta Bechis, Giulia Gennari

Schiacciatrici: Gaia Traballi, Lindsey Ruddins, Caterina Bosetti

Centrali: Emma Graziani, Giulia Mancini e Linda Nwakalor, con quest’ultima che proseguirà il lavoro di recupero iniziato l’11 agosto

Libero: Manuela Ribechi

Il roster è completato da sei giocatrici della seconda squadra, neopromossa in serie B1:

Alice Bernardeschi (palleggiatrice), Ilaria Menon e Chiara Arcangeli (centrali), Perla Massaglia (schiacciatrice), Valentina Omonoyan (opposta) e Sara Grossi (libero).

Amichevoli e appuntamenti estivi

La squadra sosterrà diversi test match in vista dell’inizio del campionato: 10 settembre: allenamento congiunto a Scandicci contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia; 13 settembre: test match con Il Bisonte Firenze; 17 settembre: amichevole a Perugia contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia; 20 settembre: amichevole a Imola contro la Omag-Mt San Giovanni.

La preparazione si concluderà con la seconda edizione della Courmayeur Cup, torneo organizzato dalla Lega Volley Femminile che vedrà in campo le quattro migliori squadre della scorsa stagione: Savino Del Bene Volley, Imoco Conegliano, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara con questo programma: 26 settembre semifinale contro Numia Vero Volley Milano: 27 settembre: finale terzo posto (alle 16,30) e finalissima (alle 19,30)