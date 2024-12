Savino Del Bene Scandicci soffre ma conquista in rimonta tre punti a Pinerolo

Getting your Trinity Audio player ready...

Wash4green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27) PINEROLO: Sorokaite 15, Cosi n.e., Cambi 5, Di Mario (L2) n.e., Sylves 8, D’Odorico, Moro (L1), Bracchi 6, Olinga Andela n.e., Smarzek 28, Akrari 10, Perinelli 4, Moreno Reyes, Avenia. All.: Marchiaro M. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e., Herbots 3, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 1, Bajema 14, Graziani 11, Nwakalor, Carol 13, Baijens n.e., Antropova 28, Mingardi 10, Gennari. All.: Gaspari M. ARBITRI: Boris – Scotti

PINEROLO – Nell’infrasettimanale di A1 femminile un altro successo per la Savino Del Bene Scandicci. Ma Pinerolo si è dimostrato un osso molto duro, tanto da giocarsi sul filo tutti i set, dopo aver vinto il primo.

La formazione piemontese ha disputato una gara impeccabile, difendendo ogni pallone e mettendo alle corde la squadra di coach Gaspari in più di un’occasione.

Sconfitta nel primo set per 25-21, la Savino Del Bene Volley ha però girato la sfida nei set successivi, conquistando il secondo e terzo per 23-25 e poi blindando la vittoria ed i tre punti nel quarto set, vinto ai vantaggi per 25-27.

L’equilibrio tra le due squadre non è raccontato però solamente dai parziali di gara, ma anche da una partita durata addirittura due ore e dieci minuti. Una sfida per larghi tratti giocata punto a punto, si è conclusa con 11 muri vincenti per entrambe le squadre, che hanno inoltre chiuso con 9 ace per parte, ma una sostanziale equilibrio si è riscontrato anche in ricezione (49% a 44% per Pinerolo) e in attacco, dove la Savino Del Bene Volley ha fatto registrare un 44% contro il 41% delle piemontesi.

Per imporsi davanti ai 1210 del PalaBus Company, la Savino Del Bene Volley ha dovuto fare i conti con una Malina Smarzek da 28 punti, ma anche con Sorokaite e Akrari che hanno aggiunto rispettivamente 15 e 10 palloni messi a terra.

28 anche i punti di una Antropova eletta mvp della sfida, ma l’opposta azzurra ha avuto bisogno anche del supporto di Bajema, Carol, Graziani e Mingardi tutte in doppia cifra per punti segnati.

Giunta alla sua ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, la Savino Del Bene Volley sale a quota 27 punti e, con una partita disputata in meno, aggancia il Vero Volley Milano.

Proprio le meneghine saranno le prossime rivali della Savino Del Bene Volley. Domenica 8 dicembre infatti, per il 12esimo turno di campionato, a Palazzo Wanny andrà in scena un big match che vale il secondo posto in solitaria nella serie A1.

“Innanzitutto farei i complimenti a Pinerolo perché meritava – dice coach Gaspari – Se avesse vinto tre a uno non avrebbe rubato nulla. Guardando le statistiche vedo che abbiamo fatto una buona partita in tanti reparti, vuol dire che loro ci hanno messo in difficoltà. Nel primo set sono state davvero ingestibili in battuta, hanno giocato con alta qualità e alta intensità. La squadra oggi ha fatto a mio avviso la partita più importante della stagione, perché venire qua dopo tante partite consecutive, alla quinta trasferta in sei giorni, e portare a casa il punteggio pieno, non era affatto scontato. Dobbiamo esserne orgogliosi, anche se mi dispiace che non riusciamo a essere sempre brillantissimi. Oggi mi aspettavo un po’ di calo, soprattutto sulla parte fisica e anche per questo ho cercato di dare un turno di riposo a due giocatrici che han speso tanto, soprattutto Herbots, ma hanno risposto bene le altre. Godiamoceli questi tre punti perché non sono affatto scontati”