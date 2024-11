Savino Del Bene Scandicci, trasferta a Pesaro per continuare la striscia

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Torna sul parquet in terra marchigiana la Savino Del Bene Volley: l’avversaria è Vallefoglia, già battuta in amichevole precampionato.

Il fischio d’inizio è previsto per domenica 17 novembre alle 16 al Pala Megabox di Pesaro.

Una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley ha militato nella squadra marchigiana, si tratta di Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha vestito i colori della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per il campionato 2023-2024, contribuendo con 431 punti alla buona stagione delle tigri.

Quello di domenica rappresenta il nono confronto in serie A1 tra le due formazioni considerando anche le sfide dei quarti di finale playoff della scorsa stagione, entrambe vinte dalla Savino Del Bene Volley (3-1 all’andata, 0-3 al ritorno). L’ultima vittoria di Vallefoglia risale invece all’undicesima giornata di ritorno del campionato 2021-2022, occasione nella quale la squadra allora allenata da coach Barbolini si dovette inchinare al tie break.

In questa stagione le due squadre si sono in realtà già affrontate in un test amichevole precampionato, quando al PalaCabral di Casalecchio Di Reno le scandiccesi si sono imposte per 4-0 grazie ai 16 punti di Antropova e ai 14 della statunitense Ruddins.

“Quella di domenica sarà una partita molto importante per proseguire il percorso di crescita che abbiamo intrapreso con Bergamo prima e con Stoccarda poi – dice coach Marco Gaspari – Di fronte ci troveremo una squadra costruita con ambizioni diverse rispetto alle scorse stagioni, dotata di grande fisicità e tecnica. Ci sono due terminali molto importanti come l’americana Lee e l’opposta Bici e in generale sviluppano un gioco in cui le centrali sono sempre molto coinvolte. Conosco bene il loro allenatore e so che affronteremo una squadra compatta che difficilmente mollerà. Ci aspetta una gara impegnativa in un palazzetto complicato e per vincere sarà necessario l’apporto di tutto il roster”.

Dopo essersi qualificate per la prima volta nella storia ai PlayOff Scudetto nella scorsa stagione grazie al settimo posto al termine della Regular Season, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è ripartita nella nuova annata sportiva con la chiara intenzione di mantenersi tra le prime otto forze del campionato.

Le tigri neroverdi si trovano momentaneamente in quinta posizione, a –3 proprio dalla Savino Del Bene Volley, grazie a quattro affermazioni nelle prime sette giornate. Candi e compagne, dopo aver infatti ceduto all’esordio sotto i colpi de Il Bisonte Firenze, hanno inanellato una striscia di tre successi consecutivi prima di doversi arrendere a Conegliano e Bergamo. Settima giornata che invece ha sorriso alle marchigiane, uscite vittoriose dal difficile campo di Roma per 3-1, grazie alle positive prove in attacco delle proprie schiacciatrici.

Il rinnovato roster affidato a coach Pistola, alla seconda stagione sulla panchina della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, rappresenta un bel mix di giocatrici esperte con alcune giovani già però affermate a livello internazionale. Oltre alla campionessa olimpica Gaia Giovannini, solo Degradi e Kozbar sono state confermate rispetto alla passata stagione mentre tra le novità, da segnalare gli arrivi di diverse atlete ormai abituate al palcoscenico della Serie A1, come la centrale tedesca Weitzel, l’opposta albanese Bici e il libero ex-Casalmaggiore De Bortoli. A completamento della rosa, la centrale e nuova capitana Sonia Candi e la talentuosa palleggiatrice serba Rada Perovic.

Il sestetto titolare per la sfida di domenica dovrebbe essere composto da Perovic in regia con Bici nel ruolo di opposto, le due schiacciatrici Giovannini e Lee e al centro il tandem Weitzel-Candi. Il libero è De Bortoli