Savino Del Bene, successo corsaro in Romania in Champions League

CS Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Volley 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)CS VOLEI ALBA BLAJ

: Piani n.e., Veres (L1), Miljevic, Ioan n.e., Gra ma, Vizitiu (L2) n.e., Trcol 9, Pirv 4, Krenicky 1, Delic 6, Felix Costa 16, Martinez Luiz 6, Escamilla 4, Octuparu 8. All.: Naranjo Hernandez.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 15, Franklin 10, Ribechi (L1), Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 5, Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari.

ARBITRI: Ágnes Bátkai-Katona (Hun) – Dobromir Dobrev (Bul)

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley espugna il campo della Cs Volei Alba Blaj con un netto successo per 3-0, conquistando la quarta vittoria nella Pool A di Cev Champions League. Le toscane, giunte alla quinta gara del raggruppamento, salgono a quota 12 punti. Un risultato che vale anche la trentesima vittoria stagionale complessiva considerando serie A1, Champions League, Coppa Italia e mondiale per club.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley è partita con grande determinazione e ha costruito subito un vantaggio importante. Dopo aver gestito il tentativo di rimonta dell’Alba Blaj nel finale, le toscane hanno chiuso il parziale sul 19-25. Nel secondo set Scandicci ha preso nuovamente il comando nelle fasi iniziali e ha mantenuto un ritmo elevato per tutta la frazione e nonostante un accenno di rimonta delle padrone di casa, la Savino Del Bene Volley ha controllato il gioco e ha chiuso ancora 19-25. Nel terzo set l’Alba Blaj è riuscita a rientrare fino a un solo punto di distacco, ma nel momento decisivo la Savino Del Bene Volley ha trovato un nuovo break, gestendo con lucidità il finale e chiudendo il match con il 21-25.

Dal punto di vista numerico spicca una prestazione corale di alto livello: 51% in attacco e 13 muri vincenti di squadra.

A livello individuale emerge Nwakalor, protagonista assoluta e Mvp del match, capace di firmare 10 muri vincenti personali. In doppia cifra anche le statunitensi Ruddins (15 punti), Skinner (11) e Franklin (10).

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 1 febbraio alle 17 nella sfida di campionato in casa della Reale Mutua Fenera Chieri.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Siamo state molto brave sin dall’inizio, molto precise, abbiamo approcciato molto bene la partita perché sapevamo che era una partita importante questa per provare a ottenere il primo posto nel girone. La settimana prossima saremo in Turchia, per giocare con il VakifBank, quindi oggi era fondamentale vincere nel miglior modo possibile”.