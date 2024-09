Savino Del Bene Volley Scandicci, ok anche il test con Vallefoglia

Getting your Trinity Audio player ready...

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Volley 0-4 (23-25, 19-25, 15-25, 21-25) VALLEFOGLIA: Bici 5, Feduzzi (L2), Michieletto 3, Giovannini 10, De Bortoli (L1), Candi 6, Tortolacci 2, Storck 10, Kobzar 1, Weitzel 8, Lee 13. All.: Pistola A. SCANDICCI: Herbots 12, Castillo (L1), Ruddins 14, Villani, Parrocchiale (L2), Bajema 4, Graziani 2, Nwakalor 6, Carol 8, Baijens 2, Antropova 16, Mingardi 6, Gennari 3, Bernardeschi. All.: Antiga S. ARBITRI: Santoro – Gardenghi Durata: 1 h 32′ (25′, 24′, 21′, 22′) Attacco (Pt%): 37% – 47% Ricezione Pos% (Prf%): 46% – 55% (23% – 33%) Muri Vincenti: 8-16 Ace: 4-5

CASALECCHIO DI RENO – Un altro successo in amichevole per la Savino del Bene di coach Antiga.

La squadra scandiccese si è imposta per quattro set a zero sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le ragazze di Antiga, scese in campo al PalaCabral di Casalecchio di Reno, hanno conquistato la sfida in un’ora e trentadue minuti di gioco.

Le prime due frazioni di gioco sono state abbastanza equilibrate, con la Savino Del Bene Volley che ha vinto il primo per 25-23 e il secondo per 19-25. La squadra di Antiga ha invece dominato il terzo set, conquistato per 15-25, e nonostante la massiccia rotazione di atlete, ha fatto suo anche il quarto set (21-25).

La Savino Del Bene Volley ha dominato la sfida in ogni categoria statistica, chiudendo con migliori percentuali in attacco e in ricezione. La squadra scandiccese ha inoltre vinto nettamente la battaglia a muro (8-16) e al servizio (4-5).

Con 16 punti realizzati la top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova, ma a chiudere in doppia cifra per punti sono state anche Herbots (12) e Ruddins (14).

Così Linda Nwakalor nel post partita: “Se siamo in crescita? Sì, assolutamente. Stiamo lavorando tanto in palestra e questo si vede in campo. Stiamo migliorando giorno dopo giorno sulle piccole cose. Stiamo cercando di essere sempre più precise e coese per diventare una bella squadra”.