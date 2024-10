Sfida di alta quota a Busto Arsizio per la Savino Del Bene Volley

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Sfida d’alta quota per la Savino Del bene di coach Marco Gaspari.

Tutto pronto per la prima vera trasferta stagionale della Savino Del Bene Volley, che si appresta a raggiungere la E-Work Arena per disputare il quarto turno di regular season contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Herbots e compagne, forti della striscia di successi delle ultime settimane e appaiate al terzo posto della classifica generale, scenderanno in campo domenica 27 ottobre a partire dalle 17.

La sfida di domenica coincide con la venticinquesima contesa tra le due formazioni nel massimo campionato di serie A1: 17 i successi ottenuti dalla Savino Del Bene Volley contro le 7 affermazioni delle lombarde. L’ultima vittoria bustocca risale alla nona giornata di regular season della stagione 2022/2023, occasione nella quale le farfalle si imposero al tie-break dopo oltre due ore di gioco. Si sono confrontate anche in Cev Champions League nella stagione 2020-2021: le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del girone A.

“Ci aspetta una partita che va vista su due fronti – commenta coach Gaspari – il primo è quello della continuità per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo in palestra, con delle aggiunte soprattutto sul nostro sistema di muro-difesa, che devono essere sempre più consolidate, quindi c’è un obiettivo tecnico e tattico. Il secondo è l’obiettivo sportivo, che è quello di andare in terra lombarda con l’idea di vincere, ma con grossissima attenzione, perché è vero che Busto viene da una sconfitta molto negativa, ma in panchina c’è un allenatore d’esperienza e in campo ci sarà sicuramente una squadra che vorrà dare una svolta a un momento negativo, quindi dobbiamo prestare massima attenzione. Dobbiamo tenere la concentrazione altissima perché il campionato italiano è sempre pieno di insidie e se si sottovaluta un momento, anche un semplice momento, come successo con Perugia nell’approccio del terzo set, si rischia poi di non poter recuperare”.