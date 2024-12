Si ferma a Bologna contro l’ex Italiano la marcia della Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

Bologna – Fiorentina 1-0BOLOGNA (4-2-3-1):

Skorupski; De Silvestri (37′ st Posch), Beukema, Lucumì, Holm (31′ st Lykogiannis); Freuler, Pobega; Ndoye (1′ st Ferguson), Odgaard, Dominguez (37′ st Iling-Junior); Castro (45′ st Dallinga). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Casale, Corazza, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (32′ st Parisi); Cataldi (25′ st Richardson), Adli; Colpani (25′ st Ikoné), Beltran (32′ st Kouamé), Gudmundsson (13′ st Sottil); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Mandragora, Rubino. Allenatore: Palladino (In panchina Citterio)

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

RETI: 59′ Odgaard

NOTE: Ammoniti Pobega, Lykogiannis, Dodò

BOLOGNA – Si ferma contro il Bologna dell’ex allenatore Italiano la striscia di vittorie della Fiorentina in campionato.

Senza Palladino in panchina, volato a Napoli per la morte della mamma Rosa, la formazione viola mette in scena un ottimo primo tempo dove si vede anche annullare una rete di Kean e dove si registra l’occasione d’oro di Cataldi, ma il suo tiro viene deviato in angolo.

Nella ripresa parte forte il Bologna, coglie un clamoroso palo in apertura con Castro e poi segna con Odgaard. Le occasioni migliori sono del Bologna per raddoppiare, ma il risultato non cambia.

Alla fine spazio anche per la polemica: il ds Pradè dichiara ai microfoni di non aver gradito l’esultaza a fine gara di Italiano davanti alla sua ex squadra. Questione di stile…